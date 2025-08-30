Chill Drone मूल्य (CHONE)
Chill Drone (CHONE) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, CHONE ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. CHONE की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00145846 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में CHONE में --, 24 घंटों में -4.68%, तथा पिछले 7 दिनों में +10.95% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Chill Drone का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 277.89K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. CHONE की मार्केट में उपलब्ध राशि 996.34M है, कुल आपूर्ति 996337109.79491 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 277.89K है.
आज के दिन के दौरान, Chill Drone का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Chill Drone का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Chill Drone का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Chill Drone का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-4.68%
|30 दिन
|$ 0
|+6.44%
|60 दिन
|$ 0
|+20.01%
|90 दिन
|$ 0
|--
In a world buzzing with activity, where drones are built for work, speed, and precision, one drone dared to be different. Meet Chill Drone – the laid-back, cloud-surfing anomaly that embodies the essence of relaxation. Born from the scrap pile of a high-tech lab, Chill Drone was a prototype that never quite fit the mold. Instead of hyper-efficiency and tireless productivity, Chill Drone discovered its true purpose: taking it slow, enjoying the ride, and reminding us all to chill out. While other drones tirelessly plotted world domination, designing grand schemes to conquer humanity or control resources, Chill Drone wanted none of it. Why dominate the world when you can lay back on a fluffy cloud and watch the sunset? Chill Drone’s motto became clear: “World domination is overrated; tranquility is the true power.” Chill Drone’s refusal to conform made it an outcast among its kind, but it also made it a hero to those yearning for a break from the relentless grind. With its half-open eyes, relaxed propellers, and signature serene vibe, Chill Drone soared above the chaos, proving that being different is not just okay – it’s awesome.
Chill Drone (CHONE) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. CHONE टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
