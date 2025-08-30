$CHILL की अधिक जानकारी

$CHILL प्राइस की जानकारी

$CHILL आधिकारिक वेबसाइट

$CHILL टोकन का अर्थशास्त्र

$CHILL प्राइस का पूर्वानुमान

chill लोगो

chill मूल्य ($CHILL)

गैर-सूचीबद्ध

1 $CHILL से USD लाइव प्राइस:

$0.00562157
$0.00562157$0.00562157
-9.10%1D
USD
chill ($CHILL) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 03:28:15 (UTC+8)

chill ($CHILL) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.00572007
$ 0.00572007$ 0.00572007
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.00618925
$ 0.00618925$ 0.00618925
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.00572007
$ 0.00572007$ 0.00572007

$ 0.00618925
$ 0.00618925$ 0.00618925

$ 0.03881767
$ 0.03881767$ 0.03881767

$ 0
$ 0$ 0

-2.33%

-9.17%

-2.41%

-2.41%

chill ($CHILL) रियल-टाइम प्राइस $0.00562157 है. पिछले 24 घंटों में, $CHILL ने $ 0.00572007 के कम और $ 0.00618925 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. $CHILL की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.03881767 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में $CHILL में -2.33%, 24 घंटों में -9.17%, तथा पिछले 7 दिनों में -2.41% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

chill ($CHILL) मार्केट की जानकारी

$ 236.11K
$ 236.11K$ 236.11K

--
----

$ 236.11K
$ 236.11K$ 236.11K

42.00M
42.00M 42.00M

42,000,000.0
42,000,000.0 42,000,000.0

chill का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 236.11K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. $CHILL की मार्केट में उपलब्ध राशि 42.00M है, कुल आपूर्ति 42000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 236.11K है.

chill ($CHILL) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, chill का USD में मूल्य बदलाव $ -0.00056768336362303 था.
पिछले 30 दिनों में, chill का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0037549619 था.
पिछले 60 दिनों में, chill का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0053722876 था.
पिछले 90 दिनों में, chill का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0029046963072159365 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.00056768336362303-9.17%
30 दिन$ +0.0037549619+66.80%
60 दिन$ +0.0053722876+95.57%
90 दिन$ +0.0029046963072159365+106.91%

chill ($CHILL) क्या है

$chill is the first LSP7 token in existence. it was equally airdropped amongst the chillwhales community, the first LSP8 NFT project on the LUKSO blockchain. $chill plays a key role in not only the chill labs ecosystem; but also with LUKSO standard proposals through participation as a cultural currency, community & project based initiatives, as well as a reputation based system on-chain.

chill ($CHILL) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

chill प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में chill ($CHILL) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके chill ($CHILL) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? chill के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब chill प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

$CHILL लोकल करेंसी में

chill ($CHILL) टोकन का अर्थशास्त्र

chill ($CHILL) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. $CHILL टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: chill ($CHILL) के बारे में अन्य प्रश्न

आज chill ($CHILL) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव $CHILL प्राइस 0.00562157 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
$CHILL से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
$CHILL से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00562157 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
chill का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
$CHILL के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 236.11K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
$CHILL की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
$CHILL की मार्केट में उपलब्ध राशि 42.00M USD है.
$CHILL की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
$CHILL ने 0.03881767 USD की ATH प्राइस हासिल की.
$CHILL का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
$CHILL ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
$CHILL का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
$CHILL के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या $CHILL इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष $CHILL इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए $CHILL का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 03:28:15 (UTC+8)

