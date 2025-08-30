Chikun Litecoin Mascot मूल्य (CHIKUN)
Chikun Litecoin Mascot (CHIKUN) रियल-टाइम प्राइस $0.00005354 है. पिछले 24 घंटों में, CHIKUN ने $ 0.00005287 के कम और $ 0.000059 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. CHIKUN की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00141547 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.0000264 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में CHIKUN में +0.71%, 24 घंटों में -8.12%, तथा पिछले 7 दिनों में -0.54% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Chikun Litecoin Mascot का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 53.53K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. CHIKUN की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.79M है, कुल आपूर्ति 999786006.395993 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 53.53K है.
आज के दिन के दौरान, Chikun Litecoin Mascot का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Chikun Litecoin Mascot का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0000168330 था.
पिछले 60 दिनों में, Chikun Litecoin Mascot का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0000368832 था.
पिछले 90 दिनों में, Chikun Litecoin Mascot का USD में मूल्य बदलाव $ +0.00000559037243139225 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-8.12%
|30 दिन
|$ +0.0000168330
|+31.44%
|60 दिन
|$ +0.0000368832
|+68.89%
|90 दिन
|$ +0.00000559037243139225
|+11.66%
Inspired by the legendary "Arise Chikun Arise" meme by Litecoin creator Charlie Lee, our cryptocurrency project, Chikun, is a fusion of internet humor and cutting-edge blockchain technology. Drawing from the triumphant spirit of the meme, Chikun embraces decentralization and accessibility. But Chikun is more than a token—it’s a vibrant community. Featuring telegram games and original artwork themed around the iconic meme.
