Chikun Litecoin Mascot लोगो

Chikun Litecoin Mascot मूल्य (CHIKUN)

गैर-सूचीबद्ध

1 CHIKUN से USD लाइव प्राइस:

--
----
-8.00%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
Chikun Litecoin Mascot (CHIKUN) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 06:08:29 (UTC+8)

Chikun Litecoin Mascot (CHIKUN) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.00005287
$ 0.00005287$ 0.00005287
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.000059
$ 0.000059$ 0.000059
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.00005287
$ 0.00005287$ 0.00005287

$ 0.000059
$ 0.000059$ 0.000059

$ 0.00141547
$ 0.00141547$ 0.00141547

$ 0.0000264
$ 0.0000264$ 0.0000264

+0.71%

-8.12%

-0.54%

-0.54%

Chikun Litecoin Mascot (CHIKUN) रियल-टाइम प्राइस $0.00005354 है. पिछले 24 घंटों में, CHIKUN ने $ 0.00005287 के कम और $ 0.000059 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. CHIKUN की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00141547 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.0000264 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में CHIKUN में +0.71%, 24 घंटों में -8.12%, तथा पिछले 7 दिनों में -0.54% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Chikun Litecoin Mascot (CHIKUN) मार्केट की जानकारी

$ 53.53K
$ 53.53K$ 53.53K

--
----

$ 53.53K
$ 53.53K$ 53.53K

999.79M
999.79M 999.79M

999,786,006.395993
999,786,006.395993 999,786,006.395993

Chikun Litecoin Mascot का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 53.53K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. CHIKUN की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.79M है, कुल आपूर्ति 999786006.395993 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 53.53K है.

Chikun Litecoin Mascot (CHIKUN) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Chikun Litecoin Mascot का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Chikun Litecoin Mascot का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0000168330 था.
पिछले 60 दिनों में, Chikun Litecoin Mascot का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0000368832 था.
पिछले 90 दिनों में, Chikun Litecoin Mascot का USD में मूल्य बदलाव $ +0.00000559037243139225 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-8.12%
30 दिन$ +0.0000168330+31.44%
60 दिन$ +0.0000368832+68.89%
90 दिन$ +0.00000559037243139225+11.66%

Chikun Litecoin Mascot (CHIKUN) क्या है

Inspired by the legendary "Arise Chikun Arise" meme by Litecoin creator Charlie Lee, our cryptocurrency project, Chikun, is a fusion of internet humor and cutting-edge blockchain technology. Drawing from the triumphant spirit of the meme, Chikun embraces decentralization and accessibility. But Chikun is more than a token—it’s a vibrant community. Featuring telegram games and original artwork themed around the iconic meme.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

Chikun Litecoin Mascot (CHIKUN) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Chikun Litecoin Mascot प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Chikun Litecoin Mascot (CHIKUN) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Chikun Litecoin Mascot (CHIKUN) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Chikun Litecoin Mascot के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Chikun Litecoin Mascot प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

CHIKUN लोकल करेंसी में

Chikun Litecoin Mascot (CHIKUN) टोकन का अर्थशास्त्र

Chikun Litecoin Mascot (CHIKUN) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. CHIKUN टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Chikun Litecoin Mascot (CHIKUN) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Chikun Litecoin Mascot (CHIKUN) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव CHIKUN प्राइस 0.00005354 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
CHIKUN से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
CHIKUN से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00005354 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Chikun Litecoin Mascot का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
CHIKUN के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 53.53K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
CHIKUN की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
CHIKUN की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.79M USD है.
CHIKUN की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
CHIKUN ने 0.00141547 USD की ATH प्राइस हासिल की.
CHIKUN का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
CHIKUN ने 0.0000264 USD की ATL प्राइस देखी.
CHIKUN का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
CHIKUN के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या CHIKUN इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष CHIKUN इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए CHIKUN का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 06:08:29 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.