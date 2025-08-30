CHIB की अधिक जानकारी

Chiba Wan मूल्य (CHIB)

1 CHIB से USD लाइव प्राइस:

--
----
-2.80%1D
Chiba Wan (CHIB) मूल्य का लाइव चार्ट
Chiba Wan (CHIB) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+1.16%

-2.88%

-16.11%

-16.11%

Chiba Wan (CHIB) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, CHIB ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. CHIB की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में CHIB में +1.16%, 24 घंटों में -2.88%, तथा पिछले 7 दिनों में -16.11% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Chiba Wan (CHIB) मार्केट की जानकारी

$ 122.69K
$ 122.69K$ 122.69K

--
----

$ 122.69K
$ 122.69K$ 122.69K

200.00B
200.00B 200.00B

200,000,000,000.0
200,000,000,000.0 200,000,000,000.0

Chiba Wan का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 122.69K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. CHIB की मार्केट में उपलब्ध राशि 200.00B है, कुल आपूर्ति 200000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 122.69K है.

Chiba Wan (CHIB) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Chiba Wan का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Chiba Wan का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Chiba Wan का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Chiba Wan का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-2.88%
30 दिन$ 0+0.64%
60 दिन$ 0+67.93%
90 दिन$ 0--

Chiba Wan (CHIB) क्या है

CHIBA Coin is a meme token inspired by the Chiba-Wan rescue of Kabosu, the Shiba Inu behind Dogecoin. The project celebrates the origins of the dog coin movement, honoring the dogs that sparked meme coin culture, such as DOGE, SHIB, and NEIRO. CHIBA aims to build on this legacy by fostering a strong community and offering a token that connects crypto enthusiasts with the origins of meme coins while ensuring transparency, security, and long-term growth.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है.

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Chiba Wan (CHIB) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Chiba Wan (CHIB) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Chiba Wan के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Chiba Wan प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

Chiba Wan (CHIB) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. CHIB टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Chiba Wan (CHIB) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Chiba Wan (CHIB) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव CHIB प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
CHIB से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
CHIB से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Chiba Wan का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
CHIB के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 122.69K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
CHIB की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
CHIB की मार्केट में उपलब्ध राशि 200.00B USD है.
CHIB की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
CHIB ने 0 USD की ATH प्राइस हासिल की.
CHIB का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
CHIB ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
CHIB का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
CHIB के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या CHIB इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष CHIB इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए CHIB का प्राइस का अनुमान देखें.
