Chi Protocol लोगो

Chi Protocol मूल्य (CHI)

गैर-सूचीबद्ध

1 CHI से USD लाइव प्राइस:

$0.00018131
$0.00018131$0.00018131
0.00%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
Chi Protocol (CHI) मूल्य का लाइव चार्ट
Chi Protocol (CHI) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.108157
$ 0.108157$ 0.108157

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Chi Protocol (CHI) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, CHI ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. CHI की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.108157 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में CHI में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में 0.00% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Chi Protocol (CHI) मार्केट की जानकारी

$ 20.16K
$ 20.16K$ 20.16K

--
----

$ 37.42K
$ 37.42K$ 37.42K

111.17M
111.17M 111.17M

206,364,211.3973848
206,364,211.3973848 206,364,211.3973848

Chi Protocol का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 20.16K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. CHI की मार्केट में उपलब्ध राशि 111.17M है, कुल आपूर्ति 206364211.3973848 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 37.42K है.

Chi Protocol (CHI) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Chi Protocol का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Chi Protocol का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Chi Protocol का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Chi Protocol का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0--
30 दिन$ 0+15.21%
60 दिन$ 0+236.04%
90 दिन$ 0--

Chi Protocol (CHI) क्या है

Chi is the world's first scalable stablecoin protocol backed by LSTs, and powered by two tokens: CHI and USC. USC, a stablecoin, designed for scalability, censorship resistance, and embedded yield. CHI, the governance token, earns real LST yield, undergoes token burns in specific conditions, and contributes to decentralized governance through locking mechanisms, providing boosted LST rewards.

Chi Protocol प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Chi Protocol (CHI) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Chi Protocol (CHI) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Chi Protocol के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Chi Protocol प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

CHI लोकल करेंसी में

Chi Protocol (CHI) टोकन का अर्थशास्त्र

Chi Protocol (CHI) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. CHI टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Chi Protocol (CHI) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Chi Protocol (CHI) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव CHI प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
CHI से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
CHI से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Chi Protocol का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
CHI के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 20.16K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
CHI की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
CHI की मार्केट में उपलब्ध राशि 111.17M USD है.
CHI की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
CHI ने 0.108157 USD की ATH प्राइस हासिल की.
CHI का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
CHI ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
CHI का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
CHI के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या CHI इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष CHI इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए CHI का प्राइस का अनुमान देखें.
अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.