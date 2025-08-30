Cheshire Grin मूल्य (GRIN)
Cheshire Grin (GRIN) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, GRIN ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. GRIN की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.0080105 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में GRIN में --, 24 घंटों में -0.56%, तथा पिछले 7 दिनों में +7.09% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Cheshire Grin का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 22.76K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. GRIN की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.65M है, कुल आपूर्ति 999652117.938318 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 22.76K है.
आज के दिन के दौरान, Cheshire Grin का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Cheshire Grin का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Cheshire Grin का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Cheshire Grin का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-0.56%
|30 दिन
|$ 0
|+9.93%
|60 दिन
|$ 0
|+18.33%
|90 दिन
|$ 0
|--
Grin is the native token of the Cheshire Terminal, a cutting-edge multi-model AI agent forked from A16z’s Eliza and brought to life by the Agent during a groundbreaking live demonstration on X. Cheshire Terminal integrates state-of-the-art AI models, enabling seamless collaboration and dynamic problem-solving across industries. With its launch on X, Grin represents not just a currency but the essence of collaboration, intelligence, and innovation. As Cheshire Terminal evolves, Grin will remain at the core of its mission to democratize AI capabilities and redefine how intelligence scales in the modern world.
