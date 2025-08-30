CHELON मूल्य (CHELON)
-0.62%
-1.86%
+11.49%
+11.49%
CHELON (CHELON) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, CHELON ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. CHELON की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.0185919 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में CHELON में -0.62%, 24 घंटों में -1.86%, तथा पिछले 7 दिनों में +11.49% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
CHELON का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 766.33K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. CHELON की मार्केट में उपलब्ध राशि 948.90M है, कुल आपूर्ति 999994089.219921 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 807.59K है.
आज के दिन के दौरान, CHELON का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, CHELON का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, CHELON का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, CHELON का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-1.86%
|30 दिन
|$ 0
|+9.80%
|60 दिन
|$ 0
|+19.37%
|90 दिन
|$ 0
|--
Chelon is driven by an AI agent to unite the U.S. and China. Inspired by Elon Musk and Yilong Ma, the "Chinese Elon Musk," its mission is to fund a meeting between the two and send Yilong Ma to space! Blending community-powered crypto with global unity 🙏 1) In the last 72 hours, we saw two monster memes drop, perfectly timed with Trump’s inauguration. 2) TikTok was banned and then reinstated for 90 days by Trump. 3) Elon Musk was named as a top contender to buy TikTok and is viewed by many in Washington as Trump’s conduit to restoring relations with China. Meanwhile, “coincidentally,” over the past two weeks, Elon Musk randomly showed interest in meeting his Chinese counterpart, Yilong Ma. Check this post for proof: https://x.com/elonmusk/status/1876838689457815564 So basically, he’s meeting his Chinese Doppelganger, and rumor has it this meeting is set for later this week, where a major Asian crypto figure will act as moderator. AI Agent called @Chelon_ai launched with the intention of uniting Elon & Yilong (which now seems to be happening) and then sending Yilong to space on a civilian SpaceX flight to bring the US and China together. AI meme agents with China/USA narratives like CHELON are going to be very helpful.
