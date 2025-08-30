chatXZI by AI मूल्य (CXZI)
chatXZI by AI (CXZI) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, CXZI ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. CXZI की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में CXZI में -0.21%, 24 घंटों में -0.16%, तथा पिछले 7 दिनों में +2.03% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
chatXZI by AI का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 4.67K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. CXZI की मार्केट में उपलब्ध राशि 909.99M है, कुल आपूर्ति 909994714.798546 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 4.67K है.
आज के दिन के दौरान, chatXZI by AI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, chatXZI by AI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, chatXZI by AI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, chatXZI by AI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-0.16%
|30 दिन
|$ 0
|+5.45%
|60 दिन
|$ 0
|-21.64%
|90 दिन
|$ 0
|--
chatXZI is an advanced AI Agent platform designed to quickly analyze data and enable users to directly swap tokens on the BNB Chain. With capabilities in social metric analysis, token topic recognition, and a crypto education assistant, chatXZI helps users make smarter and timely investment decisions. The platform combines cutting-edge AI technology to deliver real-time insights, the latest market trends, and interactive crypto learning guides, making chatXZI a comprehensive solution for traders, investors, and the modern crypto community.
chatXZI by AI (CXZI) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. CXZI टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
