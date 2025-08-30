Chatter Shield मूल्य (SHIELD)
Chatter Shield (SHIELD) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, SHIELD ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. SHIELD की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.05081 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में SHIELD में -0.48%, 24 घंटों में -0.15%, तथा पिछले 7 दिनों में -11.73% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Chatter Shield का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. SHIELD की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 है, कुल आपूर्ति 100000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 52.54K है.
आज के दिन के दौरान, Chatter Shield का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Chatter Shield का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Chatter Shield का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Chatter Shield का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-0.15%
|30 दिन
|$ 0
|+12.71%
|60 दिन
|$ 0
|+57.66%
|90 दिन
|$ 0
|--
$SHIELD lets you create bounties on tweets. Hit the likes, retweets, and comments target, and the bounty is filled! Example: a post states, "Bounty .02 Burn for 25 likes." Once the tweet hits 25 likes, the bounty completes and the specified amount is burned from our token's supply. This exciting feature stimulates audience interaction and rewards active community participation! Not just for you, $SHIELD can also supercharge other projects. Create bounties and trigger a continuous buy-back and burn mechanism! Other projects using our platform must buy and burn our tokens, reducing circulating supply and potentially increasing value. Even better? Every project's buy and burn contributes to $SHIELD's own buy-back and burn. We all benefit together! $SHIELD is redefining social media engagement and token value management. Ready for the future of social media and crypto? Join us. It's time to $SHIELD Up!
Chatter Shield (SHIELD) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. SHIELD टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
