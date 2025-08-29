ChAtoshI मूल्य (CHATOSHI)
ChAtoshI (CHATOSHI) रियल-टाइम प्राइस $0.00205915 है. पिछले 24 घंटों में, CHATOSHI ने $ 0.00203643 के कम और $ 0.00213348 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. CHATOSHI की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00788568 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00148505 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में CHATOSHI में +0.51%, 24 घंटों में -2.04%, तथा पिछले 7 दिनों में -4.18% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
ChAtoshI का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 2.05M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. CHATOSHI की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.00M है, कुल आपूर्ति 998998796.75806 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 2.05M है.
आज के दिन के दौरान, ChAtoshI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, ChAtoshI का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0001299208 था.
पिछले 60 दिनों में, ChAtoshI का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0002621866 था.
पिछले 90 दिनों में, ChAtoshI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-2.04%
|30 दिन
|$ +0.0001299208
|+6.31%
|60 दिन
|$ +0.0002621866
|+12.73%
|90 दिन
|$ 0
|--
What Is ChAtoshI (CHATOSHI)? ChAtoshI is a proprietary AI-powered Web3 browser and search engine that enables its users to simply and effectively navigate all aspects of blockchain and the wider Web3 ecosystem. Simply put, Chatoshi.ai aims to be the Google of Web3, redefining how users interact trade on, search, and interact with the blockchain. From an an advanced AI agent, to a crypto search engine, to an integrated Web3 Solana browser, Chatoshi empowers users to: - Discover and meet all their crypto-related demands - Access real-time market insights - Navigate and utilize decentralized applications (dApps) - Explore and understand the blockchain ecosystem with ease More than just a coin, ChAtoshI is your intelligent companion for the decentralized future, combining cutting-edge AI with Web3 functionality.
