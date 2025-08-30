Chartreux Cat मूल्य (CHART)
Chartreux Cat (CHART) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, CHART ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. CHART की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00668935 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में CHART में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में +12.10% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Chartreux Cat का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 10.80K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. CHART की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.38M है, कुल आपूर्ति 999378324.930171 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 10.80K है.
आज के दिन के दौरान, Chartreux Cat का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Chartreux Cat का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Chartreux Cat का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Chartreux Cat का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|--
|30 दिन
|$ 0
|+5.26%
|60 दिन
|$ 0
|+39.27%
|90 दिन
|$ 0
|--
Here's a description for the Chartreux CTO ($CHART) token that aligns with CoinGecko's guidelines: Chartreux CTO ($CHART) is a cryptocurrency project inspired by the internet-popular Chartreux cat, aiming to create a community-centered, meme-driven digital asset on the Solana blockchain. The project introduces the $CHART token with a fixed supply of 1 billion tokens, zero transaction tax, and a commitment to transparency—having its liquidity burnt and contract revoked. Designed as a social token, Chartreux CTO seeks to build an engaged community and drive visibility on key crypto platforms. The project's roadmap focuses on growing its presence across major listing sites and decentralized exchanges, fostering a lighthearted, meme-centric movement.
Chartreux Cat (CHART) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. CHART टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
