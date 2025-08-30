Charm AI मूल्य (CHARM)
Charm AI (CHARM) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, CHARM ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. CHARM की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00141397 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में CHARM में 0.00%, 24 घंटों में -5.74%, तथा पिछले 7 दिनों में +7.36% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Charm AI का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 11.12K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. CHARM की मार्केट में उपलब्ध राशि 997.70M है, कुल आपूर्ति 997700624.373265 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 11.12K है.
आज के दिन के दौरान, Charm AI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Charm AI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Charm AI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Charm AI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-5.74%
|30 दिन
|$ 0
|+0.18%
|60 दिन
|$ 0
|+10.30%
|90 दिन
|$ 0
|--
Charm AI is a platform that unifies advanced image vitalisation tools through blockchain technology. Addressing a critical gap in the AI market, it offers creators a seamless and accessible way to integrate multiple APIs—including image-to-video, text-to-speech, and lip syncing—into their workflows. The platform, supported by the $CHRM token, democratises content creation by eliminating financial barriers and streamlining processes into a user-friendly experience. Leveraging Solana's high-speed blockchain, Charm AI ensures sustainable operations, transparent tokenomics, and ongoing innovation. Our roadmap outlines a commitment to continuous improvement, integrating user feedback and emerging technologies to redefine the boundaries of creative possibilities.
