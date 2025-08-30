Charlotte Fang मूल्य (REMILIA)
Charlotte Fang (REMILIA) रियल-टाइम प्राइस $25.13 है. पिछले 24 घंटों में, REMILIA ने $ 24.58 के कम और $ 25.87 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. REMILIA की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 663.27 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 16.24 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में REMILIA में --, 24 घंटों में -1.86%, तथा पिछले 7 दिनों में -9.41% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Charlotte Fang का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 17.34K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. REMILIA की मार्केट में उपलब्ध राशि 690.00 है, कुल आपूर्ति 690.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 17.34K है.
आज के दिन के दौरान, Charlotte Fang का USD में मूल्य बदलाव $ -0.47852904491636 था.
पिछले 30 दिनों में, Charlotte Fang का USD में मूल्य बदलाव $ +1.4654056900 था.
पिछले 60 दिनों में, Charlotte Fang का USD में मूल्य बदलाव $ +10.8367345100 था.
पिछले 90 दिनों में, Charlotte Fang का USD में मूल्य बदलाव $ -6.263572794422735 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.47852904491636
|-1.86%
|30 दिन
|$ +1.4654056900
|+5.83%
|60 दिन
|$ +10.8367345100
|+43.12%
|90 दिन
|$ -6.263572794422735
|-19.95%
REMILIA is an Ethereum token inspired by the conglomeration behind the MiLady NFT series. It is the FIRST Remilia token ever, on any network, on any chain, predating the copycats that came after it. And now, it has become BETTER. REMILIA has been taken over by the community, ensuring an honest, fair and transparent governance guided by a common goal and united by a shared spirit. With newfound vigor, REMILIA is set to position itself as THE ONLY token of its kind worthy of the name.
