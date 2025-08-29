Charli3 मूल्य (C3)
+0.06%
-4.74%
-1.90%
-1.90%
Charli3 (C3) रियल-टाइम प्राइस $0.04382129 है. पिछले 24 घंटों में, C3 ने $ 0.04330669 के कम और $ 0.04600477 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. C3 की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 4.19 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में C3 में +0.06%, 24 घंटों में -4.74%, तथा पिछले 7 दिनों में -1.90% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Charli3 का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.56M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. C3 की मार्केट में उपलब्ध राशि 35.67M है, कुल आपूर्ति 100000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 4.38M है.
आज के दिन के दौरान, Charli3 का USD में मूल्य बदलाव $ -0.00218348122642601 था.
पिछले 30 दिनों में, Charli3 का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0050292818 था.
पिछले 60 दिनों में, Charli3 का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0125360396 था.
पिछले 90 दिनों में, Charli3 का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.00218348122642601
|-4.74%
|30 दिन
|$ -0.0050292818
|-11.47%
|60 दिन
|$ +0.0125360396
|+28.61%
|90 दिन
|$ 0
|--
Charli3 is the first decentralized oracle being built on Cardano. This allows Charli3 to have all the benefits of existing successful oracle protocols, while having the flexibility of a much more agile blockchain backbone. Charli3 finds a niche within the Cardano ecosystem. By being native to Cardano’s blockchain, it will have the lowest barrier to entry for functioning as the standard decentralized oracle of all Cardano based projects. The added benefit of being on Cardano’s blockchain includes agility of the network, and being in a low transaction fee environment. While these advantages may seem subtle, the growth of any decentralized oracle relies on it’s adoption. Charli3 will be the clear choice for any project building on the Cardano Blockchain.
कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Charli3 (C3) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Charli3 (C3) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Charli3 के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.
अब Charli3 प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!
Charli3 (C3) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. C3 टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
