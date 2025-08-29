C3 की अधिक जानकारी

Charli3 लोगो

Charli3 मूल्य (C3)

गैर-सूचीबद्ध

1 C3 से USD लाइव प्राइस:

$0.04382129
$0.04382129$0.04382129
-4.70%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है.
USD
Charli3 (C3) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 23:28:58 (UTC+8)

Charli3 (C3) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.04330669
$ 0.04330669$ 0.04330669
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.04600477
$ 0.04600477$ 0.04600477
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.04330669
$ 0.04330669$ 0.04330669

$ 0.04600477
$ 0.04600477$ 0.04600477

$ 4.19
$ 4.19$ 4.19

$ 0
$ 0$ 0

+0.06%

-4.74%

-1.90%

-1.90%

Charli3 (C3) रियल-टाइम प्राइस $0.04382129 है. पिछले 24 घंटों में, C3 ने $ 0.04330669 के कम और $ 0.04600477 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. C3 की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 4.19 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में C3 में +0.06%, 24 घंटों में -4.74%, तथा पिछले 7 दिनों में -1.90% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Charli3 (C3) मार्केट की जानकारी

$ 1.56M
$ 1.56M$ 1.56M

--
----

$ 4.38M
$ 4.38M$ 4.38M

35.67M
35.67M 35.67M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Charli3 का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.56M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. C3 की मार्केट में उपलब्ध राशि 35.67M है, कुल आपूर्ति 100000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 4.38M है.

Charli3 (C3) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Charli3 का USD में मूल्य बदलाव $ -0.00218348122642601 था.
पिछले 30 दिनों में, Charli3 का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0050292818 था.
पिछले 60 दिनों में, Charli3 का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0125360396 था.
पिछले 90 दिनों में, Charli3 का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.00218348122642601-4.74%
30 दिन$ -0.0050292818-11.47%
60 दिन$ +0.0125360396+28.61%
90 दिन$ 0--

Charli3 (C3) क्या है

Charli3 is the first decentralized oracle being built on Cardano. This allows Charli3 to have all the benefits of existing successful oracle protocols, while having the flexibility of a much more agile blockchain backbone. Charli3 finds a niche within the Cardano ecosystem. By being native to Cardano’s blockchain, it will have the lowest barrier to entry for functioning as the standard decentralized oracle of all Cardano based projects. The added benefit of being on Cardano’s blockchain includes agility of the network, and being in a low transaction fee environment. While these advantages may seem subtle, the growth of any decentralized oracle relies on it’s adoption. Charli3 will be the clear choice for any project building on the Cardano Blockchain.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है.

Charli3 प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Charli3 (C3) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Charli3 (C3) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Charli3 के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Charli3 प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

C3 लोकल करेंसी में

Charli3 (C3) टोकन का अर्थशास्त्र

Charli3 (C3) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. C3 टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Charli3 (C3) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Charli3 (C3) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव C3 प्राइस 0.04382129 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
C3 से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
C3 से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.04382129 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Charli3 का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
C3 के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.56M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
C3 की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
C3 की मार्केट में उपलब्ध राशि 35.67M USD है.
C3 की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
C3 ने 4.19 USD की ATH प्राइस हासिल की.
C3 का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
C3 ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
C3 का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
C3 के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या C3 इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष C3 इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए C3 का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 23:28:58 (UTC+8)

