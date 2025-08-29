Charles the Chad मूल्य (CHAD)
Charles the Chad (CHAD) रियल-टाइम प्राइस $0.00286211 है. पिछले 24 घंटों में, CHAD ने $ 0.00286073 के कम और $ 0.00307602 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. CHAD की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.03519658 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00152588 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में CHAD में -2.77%, 24 घंटों में -6.95%, तथा पिछले 7 दिनों में -3.06% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Charles the Chad का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 2.86M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. CHAD की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00B है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 2.86M है.
आज के दिन के दौरान, Charles the Chad का USD में मूल्य बदलाव $ -0.000213913904409236 था.
पिछले 30 दिनों में, Charles the Chad का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0008292980 था.
पिछले 60 दिनों में, Charles the Chad का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0011688799 था.
पिछले 90 दिनों में, Charles the Chad का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.000213913904409236
|-6.95%
|30 दिन
|$ -0.0008292980
|-28.97%
|60 दिन
|$ +0.0011688799
|+40.84%
|90 दिन
|$ 0
|--
Born from the relentless mockery of Charles Hoskinson, Charles the Chad emerged as the ultimate avenger. Built from haters’ insults, he dismantles critics with meme-fueled muscles and unyielding wit. His purpose? To obliterate misinformation and leave ignorance face down in the dirt. Trolls crumble as he flips narratives, turning scorn into dust. Charles the Chad isn’t just a defender of Cardano—he’s a symbol of resilience, proving innovation thrives even under fire.
Charles the Chad (CHAD) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. CHAD टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
