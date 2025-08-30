CHARLES की अधिक जानकारी

CHARLES लोगो

CHARLES मूल्य (CHARLES)

गैर-सूचीबद्ध

1 CHARLES से USD लाइव प्राइस:

$0.02619715
$0.02619715$0.02619715
-2.90%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है.
USD
CHARLES (CHARLES) मूल्य का लाइव चार्ट
CHARLES (CHARLES) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.02594362
$ 0.02594362$ 0.02594362
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.02721768
$ 0.02721768$ 0.02721768
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.02594362
$ 0.02594362$ 0.02594362

$ 0.02721768
$ 0.02721768$ 0.02721768

$ 0.127588
$ 0.127588$ 0.127588

$ 0.00979852
$ 0.00979852$ 0.00979852

--

-2.91%

-9.75%

-9.75%

CHARLES (CHARLES) रियल-टाइम प्राइस $0.02619715 है. पिछले 24 घंटों में, CHARLES ने $ 0.02594362 के कम और $ 0.02721768 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. CHARLES की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.127588 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00979852 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में CHARLES में --, 24 घंटों में -2.91%, तथा पिछले 7 दिनों में -9.75% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

CHARLES (CHARLES) मार्केट की जानकारी

$ 786.86K
$ 786.86K$ 786.86K

--
----

$ 786.86K
$ 786.86K$ 786.86K

30.04M
30.04M 30.04M

30,035,997.0
30,035,997.0 30,035,997.0

CHARLES का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 786.86K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. CHARLES की मार्केट में उपलब्ध राशि 30.04M है, कुल आपूर्ति 30035997.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 786.86K है.

CHARLES (CHARLES) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, CHARLES का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0007877452781714 था.
पिछले 30 दिनों में, CHARLES का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0053908023 था.
पिछले 60 दिनों में, CHARLES का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0209106699 था.
पिछले 90 दिनों में, CHARLES का USD में मूल्य बदलाव $ +0.009386505866747758 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.0007877452781714-2.91%
30 दिन$ +0.0053908023+20.58%
60 दिन$ +0.0209106699+79.82%
90 दिन$ +0.009386505866747758+55.84%

CHARLES (CHARLES) क्या है

The CHARLES token is a revolutionary utility token offering more than just tradeability. Embedded within it is an exclusive full-length video interview with blockchain pioneer Charles Hoskinson, co-founder of Ethereum and founder of Cardano. Accessible only to the token's owner, the video is securely encrypted and decentralized by Stuff.io, ensuring privacy and permanence. This unique blend of premium content and cutting-edge blockchain technology from Stuff.io delivers an exclusive experience, setting a new standard for digital ownership and utility.

CHARLES (CHARLES) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

CHARLES प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में CHARLES (CHARLES) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके CHARLES (CHARLES) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? CHARLES के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब CHARLES प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

CHARLES लोकल करेंसी में

CHARLES (CHARLES) टोकन का अर्थशास्त्र

CHARLES (CHARLES) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. CHARLES टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: CHARLES (CHARLES) के बारे में अन्य प्रश्न

आज CHARLES (CHARLES) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव CHARLES प्राइस 0.02619715 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
CHARLES से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
CHARLES से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.02619715 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
CHARLES का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
CHARLES के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 786.86K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
CHARLES की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
CHARLES की मार्केट में उपलब्ध राशि 30.04M USD है.
CHARLES की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
CHARLES ने 0.127588 USD की ATH प्राइस हासिल की.
CHARLES का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
CHARLES ने 0.00979852 USD की ATL प्राइस देखी.
CHARLES का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
CHARLES के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या CHARLES इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष CHARLES इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए CHARLES का प्राइस का अनुमान देखें.
अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.