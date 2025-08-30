ChainNet मूल्य (CNET)
-3.32%
+1.13%
+1.13%
ChainNet (CNET) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, CNET ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. CNET की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.02663557 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में CNET में --, 24 घंटों में -3.32%, तथा पिछले 7 दिनों में +1.13% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
ChainNet का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 41.94K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. CNET की मार्केट में उपलब्ध राशि 100.00M है, कुल आपूर्ति 100000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 41.94K है.
आज के दिन के दौरान, ChainNet का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, ChainNet का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, ChainNet का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, ChainNet का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-3.32%
|30 दिन
|$ 0
|+14.59%
|60 दिन
|$ 0
|+62.11%
|90 दिन
|$ 0
|--
ChainNet is a cutting-edge web3 browser that revolutionizes how users interact with the decentralized web. By leveraging innovative technologies like the web:// protocol and integrating AI-powered search, ChainNet is designed to unlock the full potential of web3 and redefine the browsing experience. Key Features1. Decentralized Web Hosting With ChainNet, you can host your informational websites directly on-chain. This innovative approach eliminates the need for third-party hosting services, making your content censorship-resistant and fully decentralized. HTML, CSS, and JavaScript can be embedded within smart contracts, allowing the browser to render complete web pages directly from the blockchain. 2. The web:// Protocol ChainNet introduces the web:// protocol, a groundbreaking feature that allows users to browse smart contracts as if they were traditional web addresses. By simply entering a contract address using web://, users can instantly access the associated on-chain content, including hosted websites and more. 3. AI-Powered Search with Bittensor In partnership with Bittensor AI, ChainNet features an advanced AI search engine that can scour the web for off-chain content linked to smart contracts. Whether the content is stored on-chain or elsewhere, ChainNet’s AI capabilities ensure that you can always find what you need. 4. Privacy-Focused Browsing ChainNet is designed with privacy at its core. Users enjoy a secure, ad-free browsing experience without the need for KYC or invasive tracking. Your data is yours, and with ChainNet, you can browse the decentralized web without compromising your privacy.
