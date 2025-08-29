Chainflip मूल्य (FLIP)
Chainflip (FLIP) रियल-टाइम प्राइस $0.481199 है. पिछले 24 घंटों में, FLIP ने $ 0.471933 के कम और $ 0.506238 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. FLIP की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 9.48 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.30855 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में FLIP में --, 24 घंटों में -4.94%, तथा पिछले 7 दिनों में +10.51% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Chainflip का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 32.23M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. FLIP की मार्केट में उपलब्ध राशि 66.98M है, कुल आपूर्ति 94954659.6185958 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 45.69M है.
आज के दिन के दौरान, Chainflip का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0250391145964446 था.
पिछले 30 दिनों में, Chainflip का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0378618921 था.
पिछले 60 दिनों में, Chainflip का USD में मूल्य बदलाव $ +0.2348708740 था.
पिछले 90 दिनों में, Chainflip का USD में मूल्य बदलाव $ +0.06629661496516705 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.0250391145964446
|-4.94%
|30 दिन
|$ +0.0378618921
|+7.87%
|60 दिन
|$ +0.2348708740
|+48.81%
|90 दिन
|$ +0.06629661496516705
|+15.98%
Chainflip is a decentralised, trustless protocol that allows users to easily exchange cryptocurrency assets across a range of networks and blockchains without losing custody of their assets in the process. The Chainflip protocol allows users to swap assets between major blockchains without any wrapped tokens, traditional bridging, and at extremely competitive pricing using a novel and unique ‘Just-inTime’ based Automated Market Maker, dubbed the JIT AMM. It is totally generalised, decentralised, and can be integrated with any chain using any transaction type. The protocol is secured by a set of 150 validators staking Chainflip’s native FLIP token. FLIP is primarily a utility token. Validators require FLIP in order to stake, and in turn are rewarded in FLIP. Value is returned indirectly to Validators through protocol fees. Additionally, every swap conducted on the platform results in the automatic buying and burning of FLIP tokens through the liquidity pool system, which puts deflationary pressure on the network as trading volume increases.
