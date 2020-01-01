Chain of Legends (CLEG) टोकन का अर्थशास्त्र Chain of Legends (CLEG) में प्रमुख जानकारी खोजें, जिसमें इसकी टोकन आपूर्ति, वितरण मॉडल और रियल-टाइम मार्केट डेटा शामिल हैं. करेंसी USD

Chain of Legends (CLEG) जानकारी Chain of Legends is a play-to-earn NFT game that you can: 1- Buy a land, build a CLEG token mine and start earning game tokens. 2- Directly sell tokens in exchanges or expand your empire by creating a Stone mine and an Iron mine to generate the resources that you need for your progress. 3- Build barracks and train troops. Explore the world, find dungeons, Kill monsters and collect treasuries. Troops gain experience and levels in every battle and adventure. 4- Fight with other players to occupy the treasure island and collect treasures. And defend the island you have occupied from other players' invasion. Fights are automated. Each user can use a strategy and set the formation of troops before the fight. And watch the battle replay. 5- There is a Marketplace where users can trade resources, troops, and lands. 6- Free to Play: Each user can get a free mine and land with low mining speed and capacity. And also by a referral program. आधिकारिक वेबसाइट: https://chainoflegends.com/ अभी CLEG खरीदें!

Chain of Legends (CLEG) टोकन का अर्थशास्त्र और प्राइस विश्लेषण Chain of Legends (CLEG) के लिए प्रमुख टोकन का अर्थशास्त्र और प्राइस डेटा एक्सप्लोर करें, जिसमें मार्केट कैपिटलाइज़ेशन, आपूर्ति विवरण, FDV और प्राइस हिस्ट्री शामिल हैं. एक नज़र में टोकन के वर्तमान प्राइस और मार्केट पोज़ीशन को समझें. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन: $ 28.06K $ 28.06K $ 28.06K कुल आपूर्ति: $ 623.57M $ 623.57M $ 623.57M मार्केट में उपलब्ध राशि: $ 68.33M $ 68.33M $ 68.33M FDV (पूरी तरह से डाइल्यूटेड मूल्यांकन): $ 256.09K $ 256.09K $ 256.09K अब तक का सबसे उच्च स्तर: $ 0.199246 $ 0.199246 $ 0.199246 अब तक का सबसे कम स्तर: $ 0 $ 0 $ 0 मौजूदा प्राइस: $ 0.00041155 $ 0.00041155 $ 0.00041155 Chain of Legends (CLEG) प्राइस के बारे में अधिक जानें

Chain of Legends (CLEG) टोकन का अर्थशास्त्र: मुख्य मीट्रिक्स की व्याख्या और उपयोग के मामले Chain of Legends (CLEG) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझना इसकी दीर्घकालिक वैल्यू, स्थिरता और क्षमता का विश्लेषण करने के लिए आवश्यक है. प्रमुख मीट्रिक्स और उनकी गणना कैसे की जाती है: कुल आपूर्ति: CLEG टोकन की अधिकतम संख्या जो अब तक बनाई गई है या भविष्य में कभी बनाई जाएगी. मार्केट में उपलब्ध राशि: वर्तमान में मार्केट में तथा जनता के हाथों में उपलब्ध टोकन की संख्या. अधिकतम आपूर्ति: कुल कितने CLEG मौजूद हो सकते हैं, जिन पर एक हार्ड कैप होती है. FDV (पूरी तरह से डाइल्यूटेड मूल्यांकन): वर्तमान प्राइस x अधिकतम आपूर्ति के रूप में गणना की जाती है, जिससे यह अनुमान मिलता है कि यदि सभी टोकन प्रचलन में हों तो कुल मार्केट कैपिटलाइज़ेशन कितनी होगी. मुद्रास्फ़ीति दर: यह दर्शाता है कि नए टोकन कितनी तेज़ी से पेश किए जाते हैं, जिससे कमी और दीर्घकालिक प्राइस मूवमेंट प्रभावित होते हैं. ट्रेडर के लिए ये मीट्रिक्स क्यों मायने रखते हैं? मार्केट में उपलब्ध उच्च राशि = अधिक लिक्विडिटी. सीमित अधिकतम आपूर्ति + कम मुद्रास्फीति = दीर्घकालिक प्राइस वृद्धि की संभावना. पारदर्शी टोकन वितरण = प्रोजेक्ट में बेहतर विश्वास और केंद्रीकृत नियंत्रण का कम जोखिम. कम मौजूदा मार्केट कैप के साथ उच्च FDV = संभावित अधिमूल्यन संकेत. अब जब आप CLEG के टोकन अर्थशास्त्र को समझ गए हैं, तो CLEG टोकन का लाइव प्राइस एक्सप्लोर करें!

