Chain of Legends (CLEG) क्या है

Chain of Legends is a play-to-earn NFT game that you can: 1- Buy a land, build a CLEG token mine and start earning game tokens. 2- Directly sell tokens in exchanges or expand your empire by creating a Stone mine and an Iron mine to generate the resources that you need for your progress. 3- Build barracks and train troops. Explore the world, find dungeons, Kill monsters and collect treasuries. Troops gain experience and levels in every battle and adventure. 4- Fight with other players to occupy the treasure island and collect treasures. And defend the island you have occupied from other players' invasion. Fights are automated. Each user can use a strategy and set the formation of troops before the fight. And watch the battle replay. 5- There is a Marketplace where users can trade resources, troops, and lands. 6- Free to Play: Each user can get a free mine and land with low mining speed and capacity. And also by a referral program.

Chain of Legends (CLEG) संसाधन आधिकारिक वेबसाइट

Chain of Legends (CLEG) टोकन का अर्थशास्त्र

Chain of Legends (CLEG) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. CLEG टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Chain of Legends (CLEG) के बारे में अन्य प्रश्न आज Chain of Legends (CLEG) का मूल्य कितना है? USD में लाइव CLEG प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है. CLEG से USD की मौजूदा प्राइस क्या है? $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए CLEG से USD की मौजूदा प्राइसहै. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें. Chain of Legends का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है? CLEG के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 27.77K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है. CLEG की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है? CLEG की मार्केट में उपलब्ध राशि 68.33M USD है. CLEG की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी? CLEG ने 0.199246 USD की ATH प्राइस हासिल की. CLEG का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था? CLEG ने 0 USD की ATL प्राइस देखी. CLEG का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है? CLEG के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है. क्या CLEG इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा? मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष CLEG इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए CLEG का प्राइस का अनुमान देखें.

