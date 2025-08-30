CGG की अधिक जानकारी

Chain Guardians मूल्य (CGG)

गैर-सूचीबद्ध

1 CGG से USD लाइव प्राइस:

$0.00207635
$0.00207635$0.00207635
-1.40%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
Chain Guardians (CGG) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 03:26:51 (UTC+8)

Chain Guardians (CGG) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.00194864
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.00392702
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.00194864
$ 0.00392702
$ 4.33
$ 0
-46.54%

-0.74%

+0.27%

+0.27%

Chain Guardians (CGG) रियल-टाइम प्राइस $0.00208554 है. पिछले 24 घंटों में, CGG ने $ 0.00194864 के कम और $ 0.00392702 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. CGG की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 4.33 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में CGG में -46.54%, 24 घंटों में -0.74%, तथा पिछले 7 दिनों में +0.27% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Chain Guardians (CGG) मार्केट की जानकारी

$ 232.34K
--
$ 249.16K
111.90M
120,000,000.0
Chain Guardians का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 232.34K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. CGG की मार्केट में उपलब्ध राशि 111.90M है, कुल आपूर्ति 120000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 249.16K है.

Chain Guardians (CGG) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Chain Guardians का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Chain Guardians का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0002888466 था.
पिछले 60 दिनों में, Chain Guardians का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0013756282 था.
पिछले 90 दिनों में, Chain Guardians का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0004254156392049317 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-0.74%
30 दिन$ +0.0002888466+13.85%
60 दिन$ +0.0013756282+65.96%
90 दिन$ +0.0004254156392049317+25.63%

Chain Guardians (CGG) क्या है

ChainGuardians is a platform which combines traditional gaming concepts with blockchain technologies to enable player-driven economies. Within the ChainGuardians ecosystem, players can participate in our free-to-play NFT Mining Platform and Role-Playing Game; both of which allow players to earn income, turning your time and energy into tangible rewards.

ChainGuardians is a platform which combines traditional gaming concepts with blockchain technologies to enable player-driven economies. Within the ChainGuardians ecosystem, players can participate in our free-to-play NFT Mining Platform and Role-Playing Game; both of which allow players to earn income, turning your time and energy into tangible rewards.

Chain Guardians (CGG) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Chain Guardians प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Chain Guardians (CGG) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Chain Guardians (CGG) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Chain Guardians के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Chain Guardians प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

CGG लोकल करेंसी में

Chain Guardians (CGG) टोकन का अर्थशास्त्र

Chain Guardians (CGG) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. CGG टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Chain Guardians (CGG) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Chain Guardians (CGG) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव CGG प्राइस 0.00208554 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
CGG से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
CGG से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00208554 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Chain Guardians का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
CGG के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 232.34K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
CGG की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
CGG की मार्केट में उपलब्ध राशि 111.90M USD है.
CGG की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
CGG ने 4.33 USD की ATH प्राइस हासिल की.
CGG का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
CGG ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
CGG का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
CGG के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या CGG इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष CGG इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए CGG का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 03:26:51 (UTC+8)

अस्वीकरण

