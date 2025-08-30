Chain Guardians मूल्य (CGG)
Chain Guardians (CGG) रियल-टाइम प्राइस $0.00208554 है. पिछले 24 घंटों में, CGG ने $ 0.00194864 के कम और $ 0.00392702 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. CGG की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 4.33 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में CGG में -46.54%, 24 घंटों में -0.74%, तथा पिछले 7 दिनों में +0.27% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Chain Guardians का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 232.34K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. CGG की मार्केट में उपलब्ध राशि 111.90M है, कुल आपूर्ति 120000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 249.16K है.
आज के दिन के दौरान, Chain Guardians का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Chain Guardians का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0002888466 था.
पिछले 60 दिनों में, Chain Guardians का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0013756282 था.
पिछले 90 दिनों में, Chain Guardians का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0004254156392049317 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-0.74%
|30 दिन
|$ +0.0002888466
|+13.85%
|60 दिन
|$ +0.0013756282
|+65.96%
|90 दिन
|$ +0.0004254156392049317
|+25.63%
ChainGuardians is a platform which combines traditional gaming concepts with blockchain technologies to enable player-driven economies. Within the ChainGuardians ecosystem, players can participate in our free-to-play NFT Mining Platform and Role-Playing Game; both of which allow players to earn income, turning your time and energy into tangible rewards.
Chain Guardians (CGG) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. CGG टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
