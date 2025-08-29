CHAIN की अधिक जानकारी

Chain Games लोगो

Chain Games मूल्य (CHAIN)

गैर-सूचीबद्ध

1 CHAIN से USD लाइव प्राइस:

$0.02152412
$0.02152412$0.02152412
-8.80%1D
mexc
USD
Chain Games (CHAIN) मूल्य का लाइव चार्ट
Chain Games (CHAIN) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.02091461
$ 0.02091461$ 0.02091461
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.0236877
$ 0.0236877$ 0.0236877
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.02091461
$ 0.02091461$ 0.02091461

$ 0.0236877
$ 0.0236877$ 0.0236877

$ 1.03
$ 1.03$ 1.03

$ 0.0055509
$ 0.0055509$ 0.0055509

-1.53%

-8.83%

-2.17%

-2.17%

Chain Games (CHAIN) रियल-टाइम प्राइस $0.02152246 है. पिछले 24 घंटों में, CHAIN ने $ 0.02091461 के कम और $ 0.0236877 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. CHAIN की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 1.03 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.0055509 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में CHAIN में -1.53%, 24 घंटों में -8.83%, तथा पिछले 7 दिनों में -2.17% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Chain Games (CHAIN) मार्केट की जानकारी

$ 8.25M
$ 8.25M$ 8.25M

--
----

$ 10.72M
$ 10.72M$ 10.72M

379.87M
379.87M 379.87M

493,499,998.3071
493,499,998.3071 493,499,998.3071

Chain Games का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 8.25M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. CHAIN की मार्केट में उपलब्ध राशि 379.87M है, कुल आपूर्ति 493499998.3071 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 10.72M है.

Chain Games (CHAIN) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Chain Games का USD में मूल्य बदलाव $ -0.00208609934642065 था.
पिछले 30 दिनों में, Chain Games का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0021122658 था.
पिछले 60 दिनों में, Chain Games का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0023114842 था.
पिछले 90 दिनों में, Chain Games का USD में मूल्य बदलाव $ -0.002119549226133243 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.00208609934642065-8.83%
30 दिन$ -0.0021122658-9.81%
60 दिन$ +0.0023114842+10.74%
90 दिन$ -0.002119549226133243-8.96%

Chain Games (CHAIN) क्या है

The CHAIN token is the primary medium of exchange used for all entry fees and contest payouts on the Chain Games network.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

Chain Games (CHAIN) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Chain Games प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Chain Games (CHAIN) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Chain Games (CHAIN) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Chain Games के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Chain Games प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

CHAIN लोकल करेंसी में

Chain Games (CHAIN) टोकन का अर्थशास्त्र

Chain Games (CHAIN) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. CHAIN टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Chain Games (CHAIN) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Chain Games (CHAIN) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव CHAIN प्राइस 0.02152246 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
CHAIN से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
CHAIN से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.02152246 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Chain Games का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
CHAIN के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 8.25M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
CHAIN की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
CHAIN की मार्केट में उपलब्ध राशि 379.87M USD है.
CHAIN की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
CHAIN ने 1.03 USD की ATH प्राइस हासिल की.
CHAIN का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
CHAIN ने 0.0055509 USD की ATL प्राइस देखी.
CHAIN का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
CHAIN के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या CHAIN इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष CHAIN इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए CHAIN का प्राइस का अनुमान देखें.
