Chady is a memetoken that is created by Brazilian scriptwriter. It's a meme token that have huge goals and wanna make huge difference in crypto page. The Chad of solana. Chady is a degen obsessed with his hair. He is fearless. In fact fear is afraid of him. Token is all about community because they are those who makes a project whole. We wanna create a safe place for them and show them that they can trust us.

