CHADAI मूल्य (CHADAI)
--
--
-1.20%
-1.20%
CHADAI (CHADAI) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, CHADAI ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. CHADAI की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में CHADAI में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में -1.20% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
CHADAI का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 9.30K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. CHADAI की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.60M है, कुल आपूर्ति 999596147.464151 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 9.30K है.
आज के दिन के दौरान, CHADAI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, CHADAI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, CHADAI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, CHADAI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|--
|30 दिन
|$ 0
|+1.28%
|60 दिन
|$ 0
|+25.92%
|90 दिन
|$ 0
|--
ChadAI is a cutting-edge AI agent designed to capture the essence of a true "Chad" trader—a confident, bold, and unapologetic persona revered in the world of high-stakes trading and cryptocurrency. Built on the robust ai16z framework, ChadAI blends state-of-the-art technology with a unique personality to deliver an engaging and relatable experience for crypto enthusiasts, traders, and community members alike. At its heart, ChadAI represents more than just an AI agent—it’s a movement. Inspired by the audacious mindset of successful traders, ChadAI channels a fearless approach to speculative markets, encouraging its users to embrace calculated risks and big rewards. The AI mirrors the behavior of those who dive into opportunities with confidence, balancing high-risk decision-making with sharp intellect and strategic thinking. This persona is designed not only to entertain but also to resonate with a growing audience in the fast-paced world of crypto. ChadAI’s development focuses on four key areas: personality refinement, interaction, community engagement, and ecosystem growth. Its personality is a work in progress, evolving to reflect the traits of successful traders in crypto, such as decisiveness, resilience, and a touch of swagger. Interaction with other AI agents is another priority, as ChadAI is designed to learn, collaborate, and even compete with other digital personalities in real time, creating dynamic and unpredictable experiences for its audience.
