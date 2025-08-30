CHADAI की अधिक जानकारी

CHADAI मूल्य (CHADAI)

गैर-सूचीबद्ध

1 CHADAI से USD लाइव प्राइस:

--
----
0.00%1D
mexc
USD
CHADAI (CHADAI) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 09:58:34 (UTC+8)

CHADAI (CHADAI) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-1.20%

-1.20%

CHADAI (CHADAI) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, CHADAI ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. CHADAI की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में CHADAI में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में -1.20% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

CHADAI (CHADAI) मार्केट की जानकारी

$ 9.30K
$ 9.30K$ 9.30K

--
----

$ 9.30K
$ 9.30K$ 9.30K

999.60M
999.60M 999.60M

999,596,147.464151
999,596,147.464151 999,596,147.464151

CHADAI का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 9.30K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. CHADAI की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.60M है, कुल आपूर्ति 999596147.464151 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 9.30K है.

CHADAI (CHADAI) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, CHADAI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, CHADAI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, CHADAI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, CHADAI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0--
30 दिन$ 0+1.28%
60 दिन$ 0+25.92%
90 दिन$ 0--

CHADAI (CHADAI) क्या है

ChadAI is a cutting-edge AI agent designed to capture the essence of a true "Chad" trader—a confident, bold, and unapologetic persona revered in the world of high-stakes trading and cryptocurrency. Built on the robust ai16z framework, ChadAI blends state-of-the-art technology with a unique personality to deliver an engaging and relatable experience for crypto enthusiasts, traders, and community members alike. At its heart, ChadAI represents more than just an AI agent—it’s a movement. Inspired by the audacious mindset of successful traders, ChadAI channels a fearless approach to speculative markets, encouraging its users to embrace calculated risks and big rewards. The AI mirrors the behavior of those who dive into opportunities with confidence, balancing high-risk decision-making with sharp intellect and strategic thinking. This persona is designed not only to entertain but also to resonate with a growing audience in the fast-paced world of crypto. ChadAI’s development focuses on four key areas: personality refinement, interaction, community engagement, and ecosystem growth. Its personality is a work in progress, evolving to reflect the traits of successful traders in crypto, such as decisiveness, resilience, and a touch of swagger. Interaction with other AI agents is another priority, as ChadAI is designed to learn, collaborate, and even compete with other digital personalities in real time, creating dynamic and unpredictable experiences for its audience.

CHADAI प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में CHADAI (CHADAI) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके CHADAI (CHADAI) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? CHADAI के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब CHADAI प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

CHADAI लोकल करेंसी में

CHADAI (CHADAI) टोकन का अर्थशास्त्र

CHADAI (CHADAI) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. CHADAI टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: CHADAI (CHADAI) के बारे में अन्य प्रश्न

आज CHADAI (CHADAI) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव CHADAI प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
CHADAI से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
CHADAI से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
CHADAI का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
CHADAI के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 9.30K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
CHADAI की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
CHADAI की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.60M USD है.
CHADAI की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
CHADAI ने 0 USD की ATH प्राइस हासिल की.
CHADAI का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
CHADAI ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
CHADAI का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
CHADAI के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या CHADAI इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष CHADAI इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए CHADAI का प्राइस का अनुमान देखें.
अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.