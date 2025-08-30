Chachamaru मूल्य (CHACHA)
Chachamaru (CHACHA) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, CHACHA ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. CHACHA की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00395676 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में CHACHA में +4.71%, 24 घंटों में -1.65%, तथा पिछले 7 दिनों में -27.58% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Chachamaru का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 82.73K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. CHACHA की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00B है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 82.73K है.
आज के दिन के दौरान, Chachamaru का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Chachamaru का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Chachamaru का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Chachamaru का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-1.65%
|30 दिन
|$ 0
|-44.76%
|60 दिन
|$ 0
|-62.17%
|90 दिन
|$ 0
|--
The Chacha Coin project, launched by the X user @pekotaro930 on April 30, 2025, is a cryptocurrency initiative inspired by their Shiba Inu dog named Chacha. Featuring whimsical artwork of Chacha with balloons on a hill, the project is intended purely for entertainment purposes, with @pekotaro930 explicitly stating that the coin holds no monetary value. As a self-described cryptocurrency novice, @pekotaro930 created Chacha Coin to engage their community, which includes over 100,000 followers and significant social media engagement, such as 1 million likes on a recent video. The token operates on a blockchain with the contract address 9Wkcek2EZFmJf5L2XmC5rfnNVBrdndbMe6yW8fbfbonk and has garnered community interest, with supporters forming a growing online presence and advocating for its visibility on platforms like decentralized exchanges (DEX). Despite its playful origins, some community members see potential in its narrative as a lighthearted, dog-themed cryptocurrency.
