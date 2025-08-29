CFGI मूल्य (CFGI)
CFGI (CFGI) रियल-टाइम प्राइस $0.00117533 है. पिछले 24 घंटों में, CFGI ने $ 0.00115508 के कम और $ 0.00129317 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. CFGI की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00177275 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में CFGI में -2.02%, 24 घंटों में -1.12%, तथा पिछले 7 दिनों में -15.21% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
CFGI का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 9.70M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. CFGI की मार्केट में उपलब्ध राशि 8.19B है, कुल आपूर्ति 8186781686.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 9.70M है.
आज के दिन के दौरान, CFGI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, CFGI का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000356224 था.
पिछले 60 दिनों में, CFGI का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000735061 था.
पिछले 90 दिनों में, CFGI का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0005401609474591244 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-1.12%
|30 दिन
|$ -0.0000356224
|-3.03%
|60 दिन
|$ -0.0000735061
|-6.25%
|90 दिन
|$ +0.0005401609474591244
|+85.04%
CFGI.io is a crypto trading platform based around it's very own unique version of the Crypto Fear & Greed Index. Our unique algorithms powered by AI allow for smaller and more volatile currencies and projects to be tracked more accurately on multiple timeframes. The Fear & Greed Index is a huge data collecting and creating system for all major crypto currencies. We plan to use this ever growing data to build our own AI Agents, Robots, let other companies and projects build ontop of our data, and continue to build our platform to become an all-in-one stop for all crypto investors, traders and hodlers. $CFGI is the native currency for the CFGI.io platform. Our mission is to provide accurate, real-time indicators that empower traders to make informed decisions. We aim to create a reliable platform that harnesses advanced algorithms and cutting edge technology to analyze market trends and predict its directions. Our goal is to foster a community of informed and confident traders that can navigate markets with precision and success.
|समय (UTC+8)
|प्रकार
|जानकारी
|08-28 18:39:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
|08-28 16:50:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
|08-28 15:25:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
|08-28 05:13:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
|08-27 15:39:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million
|08-25 21:14:39
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto total market cap falls below $4 trillion, altcoin total market cap drops 3.58% intraday
