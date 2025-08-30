Cerebrum मूल्य (CBM)
Cerebrum (CBM) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, CBM ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. CBM की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.020536 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में CBM में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में +1.09% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Cerebrum का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 20.77K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. CBM की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.95M है, कुल आपूर्ति 999948129.598413 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 20.77K है.
आज के दिन के दौरान, Cerebrum का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Cerebrum का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Cerebrum का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Cerebrum का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|--
|30 दिन
|$ 0
|+5.90%
|60 दिन
|$ 0
|+7.72%
|90 दिन
|$ 0
|--
Introducing Cerebrum: a powerful ecosystem for Agentic AI, built on three core components: AI Agent Builder: Build, Customize, or Integrate Cerebrum's AI Agent Builder lets you create intelligent agents your way. Build from the ground up, customize existing templates, or bring your own agent (BYOA) like Deep Pavlov or ElizaOS. This component provides the foundation for your AI workforce, offering flexibility and control over agent creation. Hugging Face & Custom Tools: Open-Source Power and Data Access Cerebrum seamlessly integrates with Hugging Face, granting your agents access to the largest library of open-source Large Language Models (LLMs). This unlocks advanced AI capabilities, from natural language processing to code generation. Additionally, a custom framework enables agents to interact with your local data and live web data, expanding their knowledge and reach. Decentralized Hosting: Cost-Effective and Community-Powered Cerebrum's decentralized model hosting network distributes the computational load of running LLMs. Users contribute their devices, earning money while powering the network. This approach significantly reduces costs compared to traditional cloud services and makes powerful AI more accessible.
Cerebrum (CBM) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. CBM टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
