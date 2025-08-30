CRX की अधिक जानकारी

Cerebro लोगो

Cerebro मूल्य (CRX)

गैर-सूचीबद्ध

1 CRX से USD लाइव प्राइस:

$0.00357628
$0.00357628$0.00357628
-2.20%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है.
USD
Cerebro (CRX) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 06:06:43 (UTC+8)

Cerebro (CRX) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.00357628
$ 0.00357628$ 0.00357628
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.00366184
$ 0.00366184$ 0.00366184
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.00357628
$ 0.00357628$ 0.00357628

$ 0.00366184
$ 0.00366184$ 0.00366184

$ 0.602236
$ 0.602236$ 0.602236

$ 0.00216278
$ 0.00216278$ 0.00216278

--

-2.25%

+2.69%

+2.69%

Cerebro (CRX) रियल-टाइम प्राइस $0.00357628 है. पिछले 24 घंटों में, CRX ने $ 0.00357628 के कम और $ 0.00366184 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. CRX की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.602236 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00216278 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में CRX में --, 24 घंटों में -2.25%, तथा पिछले 7 दिनों में +2.69% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Cerebro (CRX) मार्केट की जानकारी

$ 35.76K
$ 35.76K$ 35.76K

--
----

$ 35.76K
$ 35.76K$ 35.76K

10.00M
10.00M 10.00M

10,000,000.0
10,000,000.0 10,000,000.0

Cerebro का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 35.76K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. CRX की मार्केट में उपलब्ध राशि 10.00M है, कुल आपूर्ति 10000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 35.76K है.

Cerebro (CRX) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Cerebro का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Cerebro का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0004175081 था.
पिछले 60 दिनों में, Cerebro का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0016267571 था.
पिछले 90 दिनों में, Cerebro का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-2.25%
30 दिन$ +0.0004175081+11.67%
60 दिन$ +0.0016267571+45.49%
90 दिन$ 0--

Cerebro (CRX) क्या है

Powered by our Novel CCC (Cross-Chain-Communication Protocol) & zkSync layer for privacy and settling transactions, Cerebro is a mighty addition to have in every trades toolbox. Cerebro Bot provides one access point to trade tokens across all supported chains, eliminating the need for traders to interact with multiple wallets, exchanges, or bridges. Simple commands allow users to perform complex cross-chain swaps without leaving the bot interface. Utilizing a proprietary routing protocol, Cerebro Bot optimizes the transaction flow by: - Automatically detecting the token’s native chain. - Finding the best route for the swap across chains. - Executing the trade without the user needing to manage multiple steps. Example: Buy a ERC-20 Token (Pepe) with SOL (On solana network)

Cerebro (CRX) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Cerebro प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Cerebro (CRX) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Cerebro (CRX) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Cerebro के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Cerebro प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

CRX लोकल करेंसी में

Cerebro (CRX) टोकन का अर्थशास्त्र

Cerebro (CRX) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. CRX टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Cerebro (CRX) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Cerebro (CRX) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव CRX प्राइस 0.00357628 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
CRX से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
CRX से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00357628 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Cerebro का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
CRX के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 35.76K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
CRX की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
CRX की मार्केट में उपलब्ध राशि 10.00M USD है.
CRX की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
CRX ने 0.602236 USD की ATH प्राइस हासिल की.
CRX का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
CRX ने 0.00216278 USD की ATL प्राइस देखी.
CRX का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
CRX के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या CRX इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष CRX इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए CRX का प्राइस का अनुमान देखें.
