Central Doge Republic Meme मूल्य (CDR)
Central Doge Republic Meme (CDR) रियल-टाइम प्राइस $0.00000358 है. पिछले 24 घंटों में, CDR ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. CDR की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00014808 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00000226 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में CDR में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में 0.00% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Central Doge Republic Meme का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 3.58K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. CDR की मार्केट में उपलब्ध राशि 998.37M है, कुल आपूर्ति 998370200.462238 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 3.58K है.
आज के दिन के दौरान, Central Doge Republic Meme का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Central Doge Republic Meme का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000003306 था.
पिछले 60 दिनों में, Central Doge Republic Meme का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0000006444 था.
पिछले 90 दिनों में, Central Doge Republic Meme का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|--
|30 दिन
|$ -0.0000003306
|-9.23%
|60 दिन
|$ +0.0000006444
|+18.00%
|90 दिन
|$ 0
|--
CDR is a fungible crypto asset created on the Solana blockchain, representing the official meme of the Central Doge Republic Meme and supported by DogeCoin itself. CDR Meme is intended to serve as a symbol and support for the ideals represented by the Central Doge Republic Meme. $CDR is not designed to be, nor should it be considered, an investment opportunity, investment contract, or security of any kind.
Central Doge Republic Meme (CDR) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. CDR टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
