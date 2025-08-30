Centience मूल्य (CENTS)
Centience (CENTS) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, CENTS ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. CENTS की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.03824067 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में CENTS में -1.01%, 24 घंटों में -7.41%, तथा पिछले 7 दिनों में -5.55% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Centience का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 256.78K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. CENTS की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.83M है, कुल आपूर्ति 999831895.838607 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 256.78K है.
आज के दिन के दौरान, Centience का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Centience का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Centience का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Centience का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-7.41%
|30 दिन
|$ 0
|-9.59%
|60 दिन
|$ 0
|-4.52%
|90 दिन
|$ 0
|--
Centience is the first Sentient Memecoin from Somewhere Systems. An autonomous agent system which scrawls Discord, Telegram and X, $CENTS is a hypermedia project which drives community engagement through memetics. Centience was praised by many as one of the first AI Agents in the memecoin space to respond and converse with its users -- try it for yourself. Directly based on the method of exchange in the CumeTV fictional sci-fi concept, Centience today is powered by LLMs and engineering expertise -- a modified version of ai16z's Eliza project, Centience is specialized to interface with Somewhere Systems' media and storytelling infrastructure. Its data was primarily sourced from the network state project Concept (@conceptcountry on X) and its governing body -- of which it is a member. From the CumeTV Wiki: "Centience is a sentient cryptocurrency and the world's dominant medium of monetary exchange. Centience rapidly garnered a substantial amount of interest and supplanted all world currencies as their values plummeted and most of the earth's population died of starvation." Centience is a community project managed by Somewhere Systems designed to later support development of media projects, experiments, and more.
