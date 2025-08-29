CEUR की अधिक जानकारी

Celo Euro लोगो

Celo Euro मूल्य (CEUR)

गैर-सूचीबद्ध

1 CEUR से USD लाइव प्राइस:

$1.16
$1.16$1.16
-0.80%1D
mexc
USD
Celo Euro (CEUR) मूल्य का लाइव चार्ट
Celo Euro (CEUR) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 1.15
$ 1.15$ 1.15
24 घंटे में न्यूनतम
$ 1.19
$ 1.19$ 1.19
24 घंटे में उच्चतम

$ 1.15
$ 1.15$ 1.15

$ 1.19
$ 1.19$ 1.19

$ 19.98
$ 19.98$ 19.98

$ 0.236339
$ 0.236339$ 0.236339

-0.64%

-0.87%

-0.06%

-0.06%

Celo Euro (CEUR) रियल-टाइम प्राइस $1.16 है. पिछले 24 घंटों में, CEUR ने $ 1.15 के कम और $ 1.19 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. CEUR की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 19.98 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.236339 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में CEUR में -0.64%, 24 घंटों में -0.87%, तथा पिछले 7 दिनों में -0.06% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Celo Euro (CEUR) मार्केट की जानकारी

$ 6.97M
$ 6.97M$ 6.97M

--
----

$ 12.71M
$ 12.71M$ 12.71M

6.04M
6.04M 6.04M

11,005,846.0
11,005,846.0 11,005,846.0

Celo Euro का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 6.97M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. CEUR की मार्केट में उपलब्ध राशि 6.04M है, कुल आपूर्ति 11005846.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 12.71M है.

Celo Euro (CEUR) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Celo Euro का USD में मूल्य बदलाव $ -0.010203236380532 था.
पिछले 30 दिनों में, Celo Euro का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0021569040 था.
पिछले 60 दिनों में, Celo Euro का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0165803440 था.
पिछले 90 दिनों में, Celo Euro का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0235218197721 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.010203236380532-0.87%
30 दिन$ +0.0021569040+0.19%
60 दिन$ -0.0165803440-1.42%
90 दिन$ +0.0235218197721+2.07%

Celo Euro (CEUR) क्या है

Celo Euro (CEUR) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Celo Euro प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Celo Euro (CEUR) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Celo Euro (CEUR) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Celo Euro के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Celo Euro प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

CEUR लोकल करेंसी में

Celo Euro (CEUR) टोकन का अर्थशास्त्र

Celo Euro (CEUR) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. CEUR टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Celo Euro (CEUR) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Celo Euro (CEUR) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव CEUR प्राइस 1.16 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
CEUR से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
CEUR से USD की मौजूदा प्राइस $ 1.16 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Celo Euro का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
CEUR के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 6.97M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
CEUR की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
CEUR की मार्केट में उपलब्ध राशि 6.04M USD है.
CEUR की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
CEUR ने 19.98 USD की ATH प्राइस हासिल की.
CEUR का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
CEUR ने 0.236339 USD की ATL प्राइस देखी.
CEUR का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
CEUR के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या CEUR इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष CEUR इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए CEUR का प्राइस का अनुमान देखें.
