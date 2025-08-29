CUSD की अधिक जानकारी

Celo Dollar लोगो

Celo Dollar मूल्य (CUSD)

गैर-सूचीबद्ध

1 CUSD से USD लाइव प्राइस:

$0.992096
-1.10%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है.
USD
Celo Dollar (CUSD) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 22:11:10 (UTC+8)

Celo Dollar (CUSD) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.994901
24 घंटे में न्यूनतम
$ 1.023
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.994901
$ 1.023
$ 1.14
$ 0.886584
+0.20%

-0.01%

-0.01%

-0.01%

Celo Dollar (CUSD) रियल-टाइम प्राइस $0.999676 है. पिछले 24 घंटों में, CUSD ने $ 0.994901 के कम और $ 1.023 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. CUSD की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 1.14 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.886584 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में CUSD में +0.20%, 24 घंटों में -0.01%, तथा पिछले 7 दिनों में -0.01% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Celo Dollar (CUSD) मार्केट की जानकारी

$ 35.54M
--
$ 35.54M
35.55M
35,553,967.1844835
Celo Dollar का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 35.54M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. CUSD की मार्केट में उपलब्ध राशि 35.55M है, कुल आपूर्ति 35553967.1844835 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 35.54M है.

Celo Dollar (CUSD) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Celo Dollar का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0001608440411569 था.
पिछले 30 दिनों में, Celo Dollar का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0015851862 था.
पिछले 60 दिनों में, Celo Dollar का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0007564548 था.
पिछले 90 दिनों में, Celo Dollar का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0008332480969577 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.0001608440411569-0.01%
30 दिन$ +0.0015851862+0.16%
60 दिन$ -0.0007564548-0.07%
90 दिन$ +0.0008332480969577+0.08%

Celo Dollar (CUSD) क्या है

Celo Dollars (cUSD) are a stable asset that follows the US Dollar. With cUSD you can share money faster, cheaper, and more easily on your mobile phone. cUSD is on the Celo blockchain and is ERC 20 compatible.

Celo Dollar (CUSD) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Celo Dollar प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Celo Dollar (CUSD) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Celo Dollar (CUSD) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Celo Dollar के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Celo Dollar प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

CUSD लोकल करेंसी में

Celo Dollar (CUSD) टोकन का अर्थशास्त्र

Celo Dollar (CUSD) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. CUSD टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Celo Dollar (CUSD) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Celo Dollar (CUSD) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव CUSD प्राइस 0.999676 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
CUSD से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
CUSD से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.999676 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Celo Dollar का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
CUSD के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 35.54M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
CUSD की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
CUSD की मार्केट में उपलब्ध राशि 35.55M USD है.
CUSD की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
CUSD ने 1.14 USD की ATH प्राइस हासिल की.
CUSD का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
CUSD ने 0.886584 USD की ATL प्राइस देखी.
CUSD का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
CUSD के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या CUSD इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष CUSD इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए CUSD का प्राइस का अनुमान देखें.
अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.