Cedar the Goat मूल्य (CEDAR)
-0.16%
-8.39%
+11.64%
+11.64%
Cedar the Goat (CEDAR) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, CEDAR ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. CEDAR की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00174949 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में CEDAR में -0.16%, 24 घंटों में -8.39%, तथा पिछले 7 दिनों में +11.64% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Cedar the Goat का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 22.22K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. CEDAR की मार्केट में उपलब्ध राशि 998.96M है, कुल आपूर्ति 998961323.830689 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 22.22K है.
आज के दिन के दौरान, Cedar the Goat का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Cedar the Goat का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Cedar the Goat का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Cedar the Goat का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-8.39%
|30 दिन
|$ 0
|+6.65%
|60 दिन
|$ 0
|+11.99%
|90 दिन
|$ 0
|--
In 2022, a young Californian girl’s pet goat, Cedar, was auctioned at a fair. When the family tried to save him, sheriff’s deputies tracked him down and took him back to be slaughtered, sparking public outrage over animal rights and officials’ actions. Cedar the Goat is on a quest to ensure no voice - human or animal - goes unheard. This goat is ready to take on the establishment, embodying the idea that resilience and freedom should be accessible to all.
Cedar the Goat (CEDAR) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. CEDAR टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
