Cedar लोगो

Cedar मूल्य (CDR)

गैर-सूचीबद्ध

1 CDR से USD लाइव प्राइस:

$0.00813301
$0.00813301
-2.80%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
Cedar (CDR) मूल्य का लाइव चार्ट
Cedar (CDR) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.00794845
$ 0.00794845
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.00898866
$ 0.00898866
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.00794845
$ 0.00794845

$ 0.00898866
$ 0.00898866

$ 0.01982456
$ 0.01982456

$ 0.00661447
$ 0.00661447

-0.93%

-3.30%

-3.25%

-3.25%

Cedar (CDR) रियल-टाइम प्राइस $0.00809678 है. पिछले 24 घंटों में, CDR ने $ 0.00794845 के कम और $ 0.00898866 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. CDR की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.01982456 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00661447 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में CDR में -0.93%, 24 घंटों में -3.30%, तथा पिछले 7 दिनों में -3.25% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Cedar (CDR) मार्केट की जानकारी

$ 6.75M
$ 6.75M

--
--

$ 6.75M
$ 6.75M

829.39M
829.39M

829,394,464.3709673
829,394,464.3709673

Cedar का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 6.75M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. CDR की मार्केट में उपलब्ध राशि 829.39M है, कुल आपूर्ति 829394464.3709673 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 6.75M है.

Cedar (CDR) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Cedar का USD में मूल्य बदलाव $ -0.00027662937071275 था.
पिछले 30 दिनों में, Cedar का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0030054793 था.
पिछले 60 दिनों में, Cedar का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0045330154 था.
पिछले 90 दिनों में, Cedar का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.00027662937071275-3.30%
30 दिन$ -0.0030054793-37.11%
60 दिन$ -0.0045330154-55.98%
90 दिन$ 0--

Cedar (CDR) क्या है

Cedar is a community-governed, reward-focused utility token built on the Solana blockchain. Formed through the merger of two successful Binance-based tokens, Cedar empowers its holders through decentralized governance and real utility. With rewards generated from existing treasury assets, liquidity fees, and platform profits, Cedar aims to set a new standard for transparency, innovation, and community-led growth in Web3.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

Cedar प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Cedar (CDR) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Cedar (CDR) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Cedar के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Cedar प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

CDR लोकल करेंसी में

Cedar (CDR) टोकन का अर्थशास्त्र

Cedar (CDR) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. CDR टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Cedar (CDR) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Cedar (CDR) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव CDR प्राइस 0.00809678 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
CDR से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
CDR से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00809678 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Cedar का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
CDR के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 6.75M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
CDR की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
CDR की मार्केट में उपलब्ध राशि 829.39M USD है.
CDR की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
CDR ने 0.01982456 USD की ATH प्राइस हासिल की.
CDR का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
CDR ने 0.00661447 USD की ATL प्राइस देखी.
CDR का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
CDR के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या CDR इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष CDR इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए CDR का प्राइस का अनुमान देखें.
