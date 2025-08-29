GTCBBTCC की अधिक जानकारी

cbBTC Core Morpho Vault लोगो

cbBTC Core Morpho Vault मूल्य (GTCBBTCC)

गैर-सूचीबद्ध

1 GTCBBTCC से USD लाइव प्राइस:

$109,465
-4.40%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
cbBTC Core Morpho Vault (GTCBBTCC) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 23:28:20 (UTC+8)

cbBTC Core Morpho Vault (GTCBBTCC) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 109,287
24 घंटे में न्यूनतम
$ 114,331
24 घंटे में उच्चतम

$ 109,287
$ 114,331
$ 125,230
$ 74,630
-0.84%

-4.41%

-3.86%

-3.86%

cbBTC Core Morpho Vault (GTCBBTCC) रियल-टाइम प्राइस $109,465 है. पिछले 24 घंटों में, GTCBBTCC ने $ 109,287 के कम और $ 114,331 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. GTCBBTCC की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 125,230 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 74,630 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में GTCBBTCC में -0.84%, 24 घंटों में -4.41%, तथा पिछले 7 दिनों में -3.86% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

cbBTC Core Morpho Vault (GTCBBTCC) मार्केट की जानकारी

$ 3.07M
--
$ 3.07M
28.00
28.0
cbBTC Core Morpho Vault का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 3.07M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. GTCBBTCC की मार्केट में उपलब्ध राशि 28.00 है, कुल आपूर्ति 28.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 3.07M है.

cbBTC Core Morpho Vault (GTCBBTCC) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, cbBTC Core Morpho Vault का USD में मूल्य बदलाव $ -5,044.0133795456 था.
पिछले 30 दिनों में, cbBTC Core Morpho Vault का USD में मूल्य बदलाव $ -8,791.6814750000 था.
पिछले 60 दिनों में, cbBTC Core Morpho Vault का USD में मूल्य बदलाव $ +757.9684995000 था.
पिछले 90 दिनों में, cbBTC Core Morpho Vault का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -5,044.0133795456-4.41%
30 दिन$ -8,791.6814750000-8.03%
60 दिन$ +757.9684995000+0.69%
90 दिन$ 0--

cbBTC Core Morpho Vault (GTCBBTCC) क्या है

The cbBTC Core Vault will whitelist a range of liquid collateral markets and continuously optimize risk-adjusted yield across those markets. This vault targets a higher risk level than Gauntlet's Prime Vaults. Morpho Vaults are curated lending vaults that can allocate deposits to any number of Morpho Markets. Each vault is customizable and has a different risk profile. Curators are independent, third-party risk experts who use their expertise to offer various Morpho Vaults.

cbBTC Core Morpho Vault (GTCBBTCC) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

cbBTC Core Morpho Vault प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में cbBTC Core Morpho Vault (GTCBBTCC) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके cbBTC Core Morpho Vault (GTCBBTCC) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? cbBTC Core Morpho Vault के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब cbBTC Core Morpho Vault प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

GTCBBTCC लोकल करेंसी में

cbBTC Core Morpho Vault (GTCBBTCC) टोकन का अर्थशास्त्र

cbBTC Core Morpho Vault (GTCBBTCC) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. GTCBBTCC टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: cbBTC Core Morpho Vault (GTCBBTCC) के बारे में अन्य प्रश्न

आज cbBTC Core Morpho Vault (GTCBBTCC) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव GTCBBTCC प्राइस 109,465 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
GTCBBTCC से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
GTCBBTCC से USD की मौजूदा प्राइस $ 109,465 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
cbBTC Core Morpho Vault का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
GTCBBTCC के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 3.07M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
GTCBBTCC की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
GTCBBTCC की मार्केट में उपलब्ध राशि 28.00 USD है.
GTCBBTCC की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
GTCBBTCC ने 125,230 USD की ATH प्राइस हासिल की.
GTCBBTCC का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
GTCBBTCC ने 74,630 USD की ATL प्राइस देखी.
GTCBBTCC का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
GTCBBTCC के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या GTCBBTCC इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष GTCBBTCC इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए GTCBBTCC का प्राइस का अनुमान देखें.
cbBTC Core Morpho Vault (GTCBBTCC) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
08-28 18:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
08-28 16:50:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
08-28 15:25:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
08-28 05:13:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
08-27 15:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million
08-25 21:14:39इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto total market cap falls below $4 trillion, altcoin total market cap drops 3.58% intraday

