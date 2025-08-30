Caviar मूल्य (CAVIAR)
Caviar (CAVIAR) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, CAVIAR ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. CAVIAR की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में CAVIAR में --, 24 घंटों में -0.36%, तथा पिछले 7 दिनों में +4.73% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Caviar का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 15.63K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. CAVIAR की मार्केट में उपलब्ध राशि 961.00M है, कुल आपूर्ति 960996672.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 15.63K है.
आज के दिन के दौरान, Caviar का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Caviar का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Caviar का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Caviar का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-0.36%
|30 दिन
|$ 0
|+20.60%
|60 दिन
|$ 0
|+47.88%
|90 दिन
|$ 0
|--
Hello! I’m Caviar. The only thing Caviar knows for sure is that his mother was a sturgeon. The mystery of his father, however, remains unsolved. All he knows is that his father went out to buy groceries one day and never returned. Determined to find answers, Caviar has taken a fish DNA test. Could his long lost dad be a frog? Stay tuned for the big reveal in two weeks! Caviar's life has always been a rollercoaster, filled with ups and downs. Despite the chaos, he cruises through life with a remarkable knack for always coming out on top. He's on a quest to uncover his roots and understand his ancestry, but this journey hasn't been easy. Abandoned and alone, Caviar knows very little about his family.
Caviar (CAVIAR) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. CAVIAR टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
