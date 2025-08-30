CatzCoin मूल्य (CATZ)
CatzCoin (CATZ) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, CATZ ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. CATZ की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में CATZ में --, 24 घंटों में -1.74%, तथा पिछले 7 दिनों में -4.17% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
CatzCoin का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. CATZ की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 है, कुल आपूर्ति 100000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 154.60K है.
आज के दिन के दौरान, CatzCoin का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, CatzCoin का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, CatzCoin का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, CatzCoin का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-1.74%
|30 दिन
|$ 0
|+7.77%
|60 दिन
|$ 0
|+27.23%
|90 दिन
|$ 0
|--
Launched on 1 May 2021 by a team based in Australia, CatzCoin ($CATZ) is a community token that connects cat fans from all over the world. CatzCoin will focus on the development of a number of cat related initiatives as detailed out in the roadmap. There is no pre-sale, no investor, and no pre-mine. Furthermore, the initial project liquidity has been locked on Unicrypt. So from the beginning, $CATZ has been a product built for cat lovers. Our motto is “by the Catz, for the Catz” and always will be. Central to the Catz mission is the goal of helping out homeless cats. Over the next 30 months, CatzCoin will be donating 5% of the total coin supply to charities that support homeless cats. CATZ holders will have the right to pick and select the charities to which the tokens will be distributed. Over the coming months and years, CatzCoin has a detailed roadmap that they plan to execute on. Key projects include a NFT tradeable platform, homeless cat charity donations, influencer collaborations, creation of a CatzSwap De-Fi platform, and eventually a Meme ETF.
CatzCoin (CATZ) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. CATZ टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
