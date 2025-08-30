CatWifCap मूल्य (CWC)
-0.46%
-3.17%
-9.88%
-9.88%
CatWifCap (CWC) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, CWC ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. CWC की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में CWC में -0.46%, 24 घंटों में -3.17%, तथा पिछले 7 दिनों में -9.88% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
CatWifCap का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 41.34K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. CWC की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00B है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 41.34K है.
आज के दिन के दौरान, CatWifCap का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, CatWifCap का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, CatWifCap का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, CatWifCap का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-3.17%
|30 दिन
|$ 0
|-0.60%
|60 दिन
|$ 0
|+100.64%
|90 दिन
|$ 0
|--
CWC (CatWifCap) is a fun and creative token powered by the Efrogs community and built on the Linea blockchain. It’s more than just a memecoin—it represents the excitement, teamwork, and imagination of a passionate group of people who love to innovate together. CWC recently made a big achievement as the third memecoin to reach Nile Exchange, a major milestone that shows its growing popularity and strong community support. This success highlights the power of the Efrogs community in driving new ideas and making them successful. The token isn’t just about fun—it also opens doors to rewards, special events, and creative projects. CWC gives its holders a chance to be part of something bigger, whether you’re into collecting, trading, or simply enjoying the playful vibe of the Efrogs. It’s designed to be easy to use and exciting for everyone. Built on the Linea blockchain, CWC takes advantage of its fast and secure technology. This makes the token easy to trade while staying reliable and scalable as more people join the ecosystem. The Efrogs community has infused the token with their lively spirit, making it stand out as both innovative and enjoyable. Getting listed on Nile Exchange is a big step for CWC, showing it’s not just another token but a growing and fun force in the memecoin world. This success proves how a strong and creative community like the Efrogs can turn ideas into reality and push the boundaries of what’s possible on community building.
