Catvax लोगो

Catvax मूल्य (CATVAX)

गैर-सूचीबद्ध

1 CATVAX से USD लाइव प्राइस:

$0.00360857
$0.00360857$0.00360857
-4.30%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है.
USD
Catvax (CATVAX) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 06:05:48 (UTC+8)

Catvax (CATVAX) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.00353525
$ 0.00353525$ 0.00353525
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.00384777
$ 0.00384777$ 0.00384777
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.00353525
$ 0.00353525$ 0.00353525

$ 0.00384777
$ 0.00384777$ 0.00384777

$ 0.097725
$ 0.097725$ 0.097725

$ 0
$ 0$ 0

+2.12%

-4.31%

-0.49%

-0.49%

Catvax (CATVAX) रियल-टाइम प्राइस $0.00361015 है. पिछले 24 घंटों में, CATVAX ने $ 0.00353525 के कम और $ 0.00384777 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. CATVAX की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.097725 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में CATVAX में +2.12%, 24 घंटों में -4.31%, तथा पिछले 7 दिनों में -0.49% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Catvax (CATVAX) मार्केट की जानकारी

$ 302.89K
$ 302.89K$ 302.89K

--
----

$ 302.89K
$ 302.89K$ 302.89K

83.94M
83.94M 83.94M

83,936,072.0
83,936,072.0 83,936,072.0

Catvax का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 302.89K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. CATVAX की मार्केट में उपलब्ध राशि 83.94M है, कुल आपूर्ति 83936072.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 302.89K है.

Catvax (CATVAX) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Catvax का USD में मूल्य बदलाव $ -0.00016294661527709 था.
पिछले 30 दिनों में, Catvax का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0003409732 था.
पिछले 60 दिनों में, Catvax का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0092544563 था.
पिछले 90 दिनों में, Catvax का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0026095918156810134 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.00016294661527709-4.31%
30 दिन$ -0.0003409732-9.44%
60 दिन$ +0.0092544563+256.35%
90 दिन$ +0.0026095918156810134+260.81%

Catvax (CATVAX) क्या है

Inspired by the indomitable spirit of Sheikh Kita, Catvax stands as a testament to the power of community, compassion, and change. As we navigate the complexities of the digital age, Catvax offers a beacon of hope and a path towards a more inclusive, empathetic, and supportive world.

CATVAX लोकल करेंसी में

Catvax (CATVAX) टोकन का अर्थशास्त्र

Catvax (CATVAX) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. CATVAX टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Catvax (CATVAX) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Catvax (CATVAX) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव CATVAX प्राइस 0.00361015 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
CATVAX से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
CATVAX से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00361015 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Catvax का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
CATVAX के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 302.89K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
CATVAX की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
CATVAX की मार्केट में उपलब्ध राशि 83.94M USD है.
CATVAX की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
CATVAX ने 0.097725 USD की ATH प्राइस हासिल की.
CATVAX का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
CATVAX ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
CATVAX का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
CATVAX के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या CATVAX इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष CATVAX इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए CATVAX का प्राइस का अनुमान देखें.
अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.