catownkimono मूल्य (COK)

1 COK से USD लाइव प्राइस:

इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है.
catownkimono (COK) मूल्य का लाइव चार्ट
catownkimono (COK) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-1.83%

-0.18%

+0.72%

+0.72%

catownkimono (COK) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, COK ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. COK की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में COK में -1.83%, 24 घंटों में -0.18%, तथा पिछले 7 दिनों में +0.72% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

catownkimono (COK) मार्केट की जानकारी

$ 261.10K
$ 261.10K$ 261.10K

--
----

$ 261.10K
$ 261.10K$ 261.10K

998.44B
998.44B 998.44B

998,435,490,620.02
998,435,490,620.02 998,435,490,620.02

catownkimono का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 261.10K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. COK की मार्केट में उपलब्ध राशि 998.44B है, कुल आपूर्ति 998435490620.02 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 261.10K है.

catownkimono (COK) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, catownkimono का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, catownkimono का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, catownkimono का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, catownkimono का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-0.18%
30 दिन$ 0-19.84%
60 दिन$ 0-43.02%
90 दिन$ 0--

catownkimono (COK) क्या है

$COK was born two days after its sibling $WIF. Both birthed by the same legendary DEV Patrick Bateman. Launching back in November 2023, $COK ignited the cat meme season on Solana this bull run, though it struggled to survive. Through the community-driven force of a CTO (Community Take Over), $COK was brought back to life in May 2024 - though the $COK was in desperate need of a new attire. The cat decided to embrace the culture, and to put on the Kimono.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है.

catownkimono (COK) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

catownkimono प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में catownkimono (COK) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके catownkimono (COK) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? catownkimono के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब catownkimono प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

COK लोकल करेंसी में

catownkimono (COK) टोकन का अर्थशास्त्र

catownkimono (COK) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. COK टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: catownkimono (COK) के बारे में अन्य प्रश्न

आज catownkimono (COK) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव COK प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
COK से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
COK से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
catownkimono का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
COK के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 261.10K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
COK की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
COK की मार्केट में उपलब्ध राशि 998.44B USD है.
COK की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
COK ने 0 USD की ATH प्राइस हासिल की.
COK का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
COK ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
COK का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
COK के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या COK इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष COK इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए COK का प्राइस का अनुमान देखें.
catownkimono (COK) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
08-29 11:32:51इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
PYTH Surges Over 100% in 24 Hours, Possibly Driven by Upgrade to "U.S. Economic Data Infrastructure"
08-28 18:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
08-28 16:50:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
08-28 15:25:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
08-28 05:13:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
08-27 15:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.