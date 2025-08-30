CATJAK की अधिक जानकारी

Catjak लोगो

Catjak मूल्य (CATJAK)

गैर-सूचीबद्ध

1 CATJAK से USD लाइव प्राइस:

--
----
-4.80%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
Catjak (CATJAK) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 08:20:39 (UTC+8)

Catjak (CATJAK) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

-4.89%

-15.62%

-15.62%

Catjak (CATJAK) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, CATJAK ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. CATJAK की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में CATJAK में --, 24 घंटों में -4.89%, तथा पिछले 7 दिनों में -15.62% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Catjak (CATJAK) मार्केट की जानकारी

$ 22.66K
$ 22.66K$ 22.66K

--
----

$ 22.66K
$ 22.66K$ 22.66K

999.36M
999.36M 999.36M

999,359,410.187198
999,359,410.187198 999,359,410.187198

Catjak का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 22.66K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. CATJAK की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.36M है, कुल आपूर्ति 999359410.187198 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 22.66K है.

Catjak (CATJAK) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Catjak का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Catjak का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Catjak का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Catjak का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-4.89%
30 दिन$ 0-11.87%
60 दिन$ 0-6.09%
90 दिन$ 0--

Catjak (CATJAK) क्या है

Launched in July 2024 on the Solana blockchain, Catjak is a community-driven memecoin inspired by the Catjak meme, a new feline addition to the ever-growing Wojakverse. Rooted in internet culture, Catjak embodies the playful quirks of cats, offering a humorous and relatable addition to the Wojak family of memes. True to its feline nature, Catjak has no master and follows no set plan—it moves with the independence and enigmatic charm of a cat. Its primary purpose is to celebrate the power of collective belief in memes and the joy they bring. Catjak represents the essence of memecoins: shared culture, humor, and the boundless potential of decentralized movements.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

Catjak (CATJAK) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Catjak प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Catjak (CATJAK) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Catjak (CATJAK) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Catjak के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Catjak प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

CATJAK लोकल करेंसी में

Catjak (CATJAK) टोकन का अर्थशास्त्र

Catjak (CATJAK) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. CATJAK टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Catjak (CATJAK) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Catjak (CATJAK) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव CATJAK प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
CATJAK से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
CATJAK से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Catjak का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
CATJAK के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 22.66K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
CATJAK की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
CATJAK की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.36M USD है.
CATJAK की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
CATJAK ने 0 USD की ATH प्राइस हासिल की.
CATJAK का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
CATJAK ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
CATJAK का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
CATJAK के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या CATJAK इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष CATJAK इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए CATJAK का प्राइस का अनुमान देखें.
