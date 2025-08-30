Cathena Gold मूल्य (CGO)
+1.30%
-3.33%
-15.09%
-15.09%
Cathena Gold (CGO) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, CGO ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. CGO की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में CGO में +1.30%, 24 घंटों में -3.33%, तथा पिछले 7 दिनों में -15.09% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Cathena Gold का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 36.03K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. CGO की मार्केट में उपलब्ध राशि 12.31B है, कुल आपूर्ति 109768186491.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 321.21K है.
आज के दिन के दौरान, Cathena Gold का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Cathena Gold का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Cathena Gold का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Cathena Gold का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-3.33%
|30 दिन
|$ 0
|-8.80%
|60 दिन
|$ 0
|-30.84%
|90 दिन
|$ 0
|--
Cathena Gold is the main driving factor and in-game currency for the Web3 game Knights of Cathena. Use it to collect NFT-Items, upgrade your troops, and increase your rank.
Cathena Gold (CGO) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. CGO टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
