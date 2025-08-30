CatGPT मूल्य (CATGPT)
CatGPT (CATGPT) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, CATGPT ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. CATGPT की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00722966 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में CATGPT में -0.12%, 24 घंटों में -1.41%, तथा पिछले 7 दिनों में +3.81% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
CatGPT का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 728.51K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. CATGPT की मार्केट में उपलब्ध राशि 4.83B है, कुल आपूर्ति 4830527047.323815 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 728.51K है.
आज के दिन के दौरान, CatGPT का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, CatGPT का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, CatGPT का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, CatGPT का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-1.41%
|30 दिन
|$ 0
|+11.94%
|60 दिन
|$ 0
|+28.29%
|90 दिन
|$ 0
|--
CatGPT is a unique community token project that serves not only as a token but also as the soul companion of the community. CatGPT is a virtual cat equipped with advanced artificial intelligence, inspired by humans' deep affection for pet cats and the pursuit of artificial intelligence technology. Its core function is to serve as the community's assistant and customer service. Whenever community members need help, CatGPT appears promptly, answering questions and providing support with its wise and friendly language. However, CatGPT's capabilities extend beyond this; through continuous learning, it adapts to the specific needs of the community, becoming an omnipresent community universal robot. As CatGPT evolves, it takes on more roles: from game guides to organizers of community activities, and even a virtual pet on certain occasions. Through its unique interactive approach, CatGPT enhances the connections between community members, making the atmosphere on the chatai platform more lively and enjoyable. Over time, CatGPT has become an indispensable part of the community, making it warmer and more inclusive. The CatGPT token serves as a means for community members to express gratitude, reward contributions, or exchange value, fostering mutual support and growth within the community.
CatGPT (CATGPT) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. CATGPT टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
