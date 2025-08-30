CB की अधिक जानकारी

CatBread लोगो

CatBread मूल्य (CB)

गैर-सूचीबद्ध

1 CB से USD लाइव प्राइस:

--
----
0.00%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
CatBread (CB) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 09:56:56 (UTC+8)

CatBread (CB) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+13.90%

+13.90%

CatBread (CB) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, CB ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. CB की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में CB में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में +13.90% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

CatBread (CB) मार्केट की जानकारी

$ 6.50K
$ 6.50K$ 6.50K

--
----

$ 6.50K
$ 6.50K$ 6.50K

999.26M
999.26M 999.26M

999,255,079.409
999,255,079.409 999,255,079.409

CatBread का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 6.50K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. CB की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.26M है, कुल आपूर्ति 999255079.409 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 6.50K है.

CatBread (CB) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, CatBread का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, CatBread का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, CatBread का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, CatBread का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0--
30 दिन$ 0+12.69%
60 दिन$ 0+34.48%
90 दिन$ 0--

CatBread (CB) क्या है

Catbread ($CB) is a Solana memecoin brought back by the original team behind the viral sensation that rocked the last bull run. With the same spirit but a fresh start, $CB returns for a new cycle—stripped of all fluff. No taxes, no VCs, no roadmaps, and no empty promises. Just pure meme power, unfiltered community energy, and a slick, zero-friction relaunch on Solana. It’s nostalgia with a purpose—reigniting the spark that made it legendary. Catbread is everything you loved before, now faster, leaner, and meaner. Born from the culture, fueled by the people, and built entirely for the degens, by the degens.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

CatBread (CB) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

CatBread प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में CatBread (CB) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके CatBread (CB) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? CatBread के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब CatBread प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

CB लोकल करेंसी में

CatBread (CB) टोकन का अर्थशास्त्र

CatBread (CB) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. CB टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: CatBread (CB) के बारे में अन्य प्रश्न

आज CatBread (CB) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव CB प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
CB से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
CB से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
CatBread का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
CB के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 6.50K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
CB की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
CB की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.26M USD है.
CB की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
CB ने 0 USD की ATH प्राइस हासिल की.
CB का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
CB ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
CB का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
CB के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या CB इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष CB इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए CB का प्राइस का अनुमान देखें.
