CATBAT लोगो

CATBAT मूल्य (CATBAT)

गैर-सूचीबद्ध

1 CATBAT से USD लाइव प्राइस:

$0.00032784
$0.00032784$0.00032784
+0.40%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
CATBAT (CATBAT) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 02:00:57 (UTC+8)

CATBAT (CATBAT) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0.00323215
$ 0.00323215

$ 0
$ 0

-1.87%

+2.46%

-14.85%

-14.85%

CATBAT (CATBAT) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, CATBAT ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. CATBAT की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00323215 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में CATBAT में -1.87%, 24 घंटों में +2.46%, तथा पिछले 7 दिनों में -14.85% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

CATBAT (CATBAT) मार्केट की जानकारी

$ 300.73K
$ 300.73K

--
--

$ 303.74K
$ 303.74K

917.31M
917.31M

926,477,046.2979492
926,477,046.2979492

CATBAT का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 300.73K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. CATBAT की मार्केट में उपलब्ध राशि 917.31M है, कुल आपूर्ति 926477046.2979492 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 303.74K है.

CATBAT (CATBAT) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, CATBAT का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, CATBAT का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, CATBAT का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, CATBAT का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0+2.46%
30 दिन$ 0-48.21%
60 दिन$ 0-41.34%
90 दिन$ 0--

CATBAT (CATBAT) क्या है

We are committed to fighting scammers and rug pulls by exposing them on social media and building valuable utilities on Solana. Our mission is to create a safer and more rewarding ecosystem for our community. Our first tool, ClaimMyCatBat.com, allows users to convert rugged, useless, or dust tokens into CATBAT, turning worthless assets into something valuable. Unlike many meme projects, CATBAT provides real utility. Additionally, through the Airlock Pool (a Moonshot mechanism), the top 50 holders automatically receive Solana airdrops every 24 hours, rewarding long-term supporters of the project.

CATBAT प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में CATBAT (CATBAT) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके CATBAT (CATBAT) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? CATBAT के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब CATBAT प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

CATBAT लोकल करेंसी में

CATBAT (CATBAT) टोकन का अर्थशास्त्र

CATBAT (CATBAT) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. CATBAT टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: CATBAT (CATBAT) के बारे में अन्य प्रश्न

आज CATBAT (CATBAT) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव CATBAT प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
CATBAT से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
CATBAT से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
CATBAT का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
CATBAT के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 300.73K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
CATBAT की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
CATBAT की मार्केट में उपलब्ध राशि 917.31M USD है.
CATBAT की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
CATBAT ने 0.00323215 USD की ATH प्राइस हासिल की.
CATBAT का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
CATBAT ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
CATBAT का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
CATBAT के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या CATBAT इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष CATBAT इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए CATBAT का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 02:00:57 (UTC+8)

