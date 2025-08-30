Catalorian मूल्य (CATALORIAN)
Catalorian (CATALORIAN) रियल-टाइम प्राइस $0.00035168 है. पिछले 24 घंटों में, CATALORIAN ने $ 0.00030472 के कम और $ 0.00036775 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. CATALORIAN की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.02169909 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00030431 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में CATALORIAN में +14.26%, 24 घंटों में -3.69%, तथा पिछले 7 दिनों में -3.74% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Catalorian का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 352.17K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. CATALORIAN की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00B है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 352.17K है.
आज के दिन के दौरान, Catalorian का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Catalorian का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000816176 था.
पिछले 60 दिनों में, Catalorian का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0001189387 था.
पिछले 90 दिनों में, Catalorian का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0003126548829409606 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-3.69%
|30 दिन
|$ -0.0000816176
|-23.20%
|60 दिन
|$ -0.0001189387
|-33.82%
|90 दिन
|$ -0.0003126548829409606
|-47.06%
To The Moon --- The Catalorian Space Defense Cat is on a mission to colonize space and the crypto sphere. Found only on Ethereum, grab the hottest meme tweeted from the genius Elon Musk and become part of history as the kitty makes it's way to the interplanetory colonies and beyond. So join us today and become a part of the Catalorian community. Together, we will build, grow, and prosper. The Catalorian Space Defense Cat is on a mission to colonize space & crypto! Join on Ethereum as this meme takes over the galaxy & beyond!
Catalorian (CATALORIAN) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. CATALORIAN टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
