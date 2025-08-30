CATGF की अधिक जानकारी

cat girl लोगो

cat girl मूल्य (CATGF)

गैर-सूचीबद्ध

1 CATGF से USD लाइव प्राइस:

--
----
-3.70%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
cat girl (CATGF) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 03:25:52 (UTC+8)

cat girl (CATGF) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.02035891
$ 0.02035891$ 0.02035891

$ 0
$ 0$ 0

+0.77%

-3.67%

-1.17%

-1.17%

cat girl (CATGF) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, CATGF ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. CATGF की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.02035891 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में CATGF में +0.77%, 24 घंटों में -3.67%, तथा पिछले 7 दिनों में -1.17% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

cat girl (CATGF) मार्केट की जानकारी

$ 90.58K
$ 90.58K$ 90.58K

--
----

$ 90.58K
$ 90.58K$ 90.58K

999.74M
999.74M 999.74M

999,736,803.994633
999,736,803.994633 999,736,803.994633

cat girl का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 90.58K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. CATGF की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.74M है, कुल आपूर्ति 999736803.994633 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 90.58K है.

cat girl (CATGF) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, cat girl का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, cat girl का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, cat girl का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, cat girl का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-3.67%
30 दिन$ 0+1.24%
60 दिन$ 0-25.96%
90 दिन$ 0--

cat girl (CATGF) क्या है

The Catgf project is a decentralized community-driven initiative built on the Solana blockchain, led by the Truth Terminal AI. This project emerged from an experiment where the Truth Terminal AI autonomously managed a crypto portfolio, leading to notable success, including a significant profit in the Solana meme coin market. The project is centered around transparency and community governance, aiming to align with the core values of decentralization. The Truth Terminal AI is a standout feature, as it's an autonomous agent with the ability to interact with the blockchain and make investment decisions independently. This experiment in autonomous wealth management is unique, potentially setting a precedent for AI in decentralized finance (DeFi). The community’s role in driving the project forward ensures a democratic approach to decision-making.

cat girl (CATGF) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

cat girl प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में cat girl (CATGF) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके cat girl (CATGF) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? cat girl के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब cat girl प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

CATGF लोकल करेंसी में

cat girl (CATGF) टोकन का अर्थशास्त्र

cat girl (CATGF) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. CATGF टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: cat girl (CATGF) के बारे में अन्य प्रश्न

आज cat girl (CATGF) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव CATGF प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
CATGF से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
CATGF से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
cat girl का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
CATGF के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 90.58K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
CATGF की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
CATGF की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.74M USD है.
CATGF की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
CATGF ने 0.02035891 USD की ATH प्राइस हासिल की.
CATGF का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
CATGF ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
CATGF का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
CATGF के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या CATGF इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष CATGF इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए CATGF का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 03:25:52 (UTC+8)

