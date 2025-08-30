🐈 की अधिक जानकारी

Cat Emoji मूल्य (🐈)

Cat Emoji (🐈) मूल्य का लाइव चार्ट
Cat Emoji (🐈) प्राइस की जानकारी (USD)

Cat Emoji (🐈) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, 🐈 ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. 🐈 की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00278075 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में 🐈 में +0.39%, 24 घंटों में -3.24%, तथा पिछले 7 दिनों में +3.98% का बदलाव हुआ है.

Cat Emoji (🐈) मार्केट की जानकारी

Cat Emoji का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 69.73K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. 🐈 की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.91M है, कुल आपूर्ति 999914715.921122 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 69.73K है.

Cat Emoji (🐈) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Cat Emoji का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Cat Emoji का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Cat Emoji का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Cat Emoji का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-3.24%
30 दिन$ 0-4.23%
60 दिन$ 0-24.07%
90 दिन$ 0--

Cat Emoji (🐈) क्या है

Cat emoji ticker, $🐈, is a community-driven memecoin aimed at accelerating the onboarding of retail participants by providing them a non-exclusive, universally understood memecoin which is the emoji itself. Emojis are one of a kind, unable to be duplicated, eye-catching and will unite every cat lover under one emoji. $🐈. Emojis are used universally and will be the next big narrative that is easy for retail to understand.

Cat Emoji (🐈) संसाधन

Cat Emoji प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Cat Emoji (🐈) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Cat Emoji (🐈) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Cat Emoji के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

Cat Emoji (🐈) टोकन का अर्थशास्त्र

Cat Emoji (🐈) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. 🐈 टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Cat Emoji (🐈) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Cat Emoji (🐈) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव 🐈 प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
🐈 से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
🐈 से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Cat Emoji का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
🐈 के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 69.73K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
🐈 की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
🐈 की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.91M USD है.
🐈 की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
🐈 ने 0.00278075 USD की ATH प्राइस हासिल की.
🐈 का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
🐈 ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
🐈 का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
🐈 के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या 🐈 इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष 🐈 इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए 🐈 का प्राइस का अनुमान देखें.
क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों.