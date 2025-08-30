Cat Emoji मूल्य (🐈)
Cat Emoji (🐈) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, 🐈 ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. 🐈 की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00278075 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में 🐈 में +0.39%, 24 घंटों में -3.24%, तथा पिछले 7 दिनों में +3.98% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Cat Emoji का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 69.73K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. 🐈 की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.91M है, कुल आपूर्ति 999914715.921122 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 69.73K है.
आज के दिन के दौरान, Cat Emoji का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Cat Emoji का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Cat Emoji का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Cat Emoji का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-3.24%
|30 दिन
|$ 0
|-4.23%
|60 दिन
|$ 0
|-24.07%
|90 दिन
|$ 0
|--
Cat emoji ticker, $🐈, is a community-driven memecoin aimed at accelerating the onboarding of retail participants by providing them a non-exclusive, universally understood memecoin which is the emoji itself. Emojis are one of a kind, unable to be duplicated, eye-catching and will unite every cat lover under one emoji. $🐈. Emojis are used universally and will be the next big narrative that is easy for retail to understand.
Cat Emoji (🐈) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. 🐈 टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
