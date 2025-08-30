Castle Of Blackwater मूल्य (COBE)
Castle Of Blackwater (COBE) रियल-टाइम प्राइस $0.01280959 है. पिछले 24 घंटों में, COBE ने $ 0.01085351 के कम और $ 0.01346029 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. COBE की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.78505 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00797953 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में COBE में +0.68%, 24 घंटों में -4.08%, तथा पिछले 7 दिनों में -4.02% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Castle Of Blackwater का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 95.63K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. COBE की मार्केट में उपलब्ध राशि 7.47M है, कुल आपूर्ति 100000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 1.28M है.
आज के दिन के दौरान, Castle Of Blackwater का USD में मूल्य बदलाव $ -0.00054511712983669 था.
पिछले 30 दिनों में, Castle Of Blackwater का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0001582970 था.
पिछले 60 दिनों में, Castle Of Blackwater का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0019718634 था.
पिछले 90 दिनों में, Castle Of Blackwater का USD में मूल्य बदलाव $ -0.00226863039189581 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.00054511712983669
|-4.08%
|30 दिन
|$ -0.0001582970
|-1.23%
|60 दिन
|$ +0.0019718634
|+15.39%
|90 दिन
|$ -0.00226863039189581
|-15.04%
Castle of Blackwater is a 2D, action packed, social deduction game with a magical web3 twist. Backed by Merit Circle and 2 years in the making, Castle of Blackwater aims to redefine how web3 technologies can enhance social-based gaming. In this intense game of trust and betrayal, up to 15 strangers are trapped in a castle of danger and deception, with a mission to complete tasks and escape with their lives. Some will work together, forming bonds and strong alliances. Others will pretend and deceive, with their own interests at heart. Each player will receive a unique role, belonging to one of three factions, with abilities to support their playstyle. Using these special powers, as well as their own deductive reasoning, players must uncover those working against them before getting eliminated themselves. Alive players can utilise many of the in-game tools to help them put together the pieces of the puzzle. Dead players will have the opportunity to collect and spend souls, buying mighty power-ups that can help turn the tide for their team from beyond the grave. The COBE token is the premium currency in the CoB ecosystem, being used to purchase characters, land and top-tier cosmetics.
