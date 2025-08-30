COBE की अधिक जानकारी

Castle Of Blackwater लोगो

Castle Of Blackwater मूल्य (COBE)

गैर-सूचीबद्ध

1 COBE से USD लाइव प्राइस:

-4.00%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
Castle Of Blackwater (COBE) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 03:25:33 (UTC+8)

Castle Of Blackwater (COBE) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
24 घंटे में न्यूनतम
24 घंटे में उच्चतम

+0.68%

-4.08%

-4.02%

-4.02%

Castle Of Blackwater (COBE) रियल-टाइम प्राइस $0.01280959 है. पिछले 24 घंटों में, COBE ने $ 0.01085351 के कम और $ 0.01346029 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. COBE की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.78505 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00797953 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में COBE में +0.68%, 24 घंटों में -4.08%, तथा पिछले 7 दिनों में -4.02% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Castle Of Blackwater (COBE) मार्केट की जानकारी

Castle Of Blackwater का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 95.63K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. COBE की मार्केट में उपलब्ध राशि 7.47M है, कुल आपूर्ति 100000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 1.28M है.

Castle Of Blackwater (COBE) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Castle Of Blackwater का USD में मूल्य बदलाव $ -0.00054511712983669 था.
पिछले 30 दिनों में, Castle Of Blackwater का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0001582970 था.
पिछले 60 दिनों में, Castle Of Blackwater का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0019718634 था.
पिछले 90 दिनों में, Castle Of Blackwater का USD में मूल्य बदलाव $ -0.00226863039189581 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.00054511712983669-4.08%
30 दिन$ -0.0001582970-1.23%
60 दिन$ +0.0019718634+15.39%
90 दिन$ -0.00226863039189581-15.04%

Castle Of Blackwater (COBE) क्या है

Castle of Blackwater is a 2D, action packed, social deduction game with a magical web3 twist. Backed by Merit Circle and 2 years in the making, Castle of Blackwater aims to redefine how web3 technologies can enhance social-based gaming. In this intense game of trust and betrayal, up to 15 strangers are trapped in a castle of danger and deception, with a mission to complete tasks and escape with their lives. Some will work together, forming bonds and strong alliances. Others will pretend and deceive, with their own interests at heart. Each player will receive a unique role, belonging to one of three factions, with abilities to support their playstyle. Using these special powers, as well as their own deductive reasoning, players must uncover those working against them before getting eliminated themselves. Alive players can utilise many of the in-game tools to help them put together the pieces of the puzzle. Dead players will have the opportunity to collect and spend souls, buying mighty power-ups that can help turn the tide for their team from beyond the grave. The COBE token is the premium currency in the CoB ecosystem, being used to purchase characters, land and top-tier cosmetics.

Castle Of Blackwater प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Castle Of Blackwater (COBE) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Castle Of Blackwater (COBE) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Castle Of Blackwater के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Castle Of Blackwater प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

COBE लोकल करेंसी में

Castle Of Blackwater (COBE) टोकन का अर्थशास्त्र

Castle Of Blackwater (COBE) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. COBE टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Castle Of Blackwater (COBE) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Castle Of Blackwater (COBE) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव COBE प्राइस 0.01280959 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
COBE से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
COBE से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.01280959 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Castle Of Blackwater का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
COBE के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 95.63K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
COBE की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
COBE की मार्केट में उपलब्ध राशि 7.47M USD है.
COBE की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
COBE ने 0.78505 USD की ATH प्राइस हासिल की.
COBE का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
COBE ने 0.00797953 USD की ATL प्राइस देखी.
COBE का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
COBE के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या COBE इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष COBE इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए COBE का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 03:25:33 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.