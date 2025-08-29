Carry मूल्य (CRE)
Carry (CRE) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, CRE ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. CRE की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.084369 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में CRE में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में 0.00% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Carry का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.80M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. CRE की मार्केट में उपलब्ध राशि 10.00B है, कुल आपूर्ति 10000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 1.80M है.
आज के दिन के दौरान, Carry का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Carry का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Carry का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Carry का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|--
|30 दिन
|$ 0
|-0.06%
|60 दिन
|$ 0
|-54.59%
|90 दिन
|$ 0
|--
"Carry Protocol is a blockchain project that compensates consumers for sharing their data and receiving ads. Carry compensates individual consumers for 1. sharing their offline purchase data to build the most comprehensive offline purchase database, and 2. receiving ads from advertisers that use the Carry database to send targeted ads. Carry empowers consumers by giving them back the full control of their data and its monetization, and enables businesses to send targeted ads to the right consumers using the shared data. "
Carry (CRE) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. CRE टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
